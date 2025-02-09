Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Điều hành hoạt động của phòng Marketing

Tổ chức Xây dựng Mục tiêu, Kế hoạch hoạt động và ngân sách Marketing

Truyền thông: Xây dựng và đề xuất các mục tiêu trọng tâm cho hoạt động marketing từng thời kỳ, kế hoạch hoạt động marketing theo năm/quý/tháng nhằm đạt được cá mục tiêu trọng tâm đã đề ra. Xây dựng và quản trị ngân sách marketing.

Tổ chức Lập kế hoạch Triển khai các kế hoạch marketing – truyền thông tích hợp phục vụ kế hoạch kinh doanh (mở bán và bán hàng các dự án): Xây dựng các quy trình, quy định, biểu mẫu kế hoạch triển khai marketing – truyền thông tích hợp, xây dựng các tiêu chí và thực hiện đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động marketing

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Kinh nghiệm từ 5 năm tại vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên làm việc trong lĩnh vực BĐS tại các CĐT

- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức công việc, tổng hợp, phân tích và lập báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc.

- Có thể đi công tác, có trách nhiệm và sáng tạo trong công việc

Tại Công ty CP Bất động sản T&T Homes Thì Được Hưởng Những Gì

T&T Homes là Công ty thành viên của T&T Group, quyền lợi của ứng viên bao gồm:

Lương Cứng Từ 40 - 60 Triệu NET, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Chế độ đãi ngộ tốt

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành, du lịch hằng năm, thưởng các ngày lễ tết Âm lịch, Dương lịch, 30/4 - 01/5, 02/9, sinh nhật...

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Tham gia các hoạt động Bóng đá, thể thao ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bất động sản T&T Homes

