Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thị Trấn NHư Quỳnh, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phát triển bộ nhận diện thương hiệu: Logo, Slogan, Giá trị cốt lõi, ...
Phát triển nội dung content đa kênh để tiếp cận khách hàng
Quản lý và phát triển team marketing, xây dựng quy trình làm việc hiệu quả
Lập kế hoạch, triển khai quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online
Triển khai các hoạt động tiếp thị trực tiếp - trade marketing
Triển khai thực hiện công tác truyền thông, quan hệ công chúng
Quản lý, giám sát team Marketing
Các công việc khác thuộc team Marketing theo sự yêu cầu của ban Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành marketing, kế toán, kinh doanh,…
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
Sử dụng tốt công cụ AI phục vụ công việc Marketing.
Kinh nghiệm về SEO, Google Adwords, Facebook Ads, Zalo Ads, Tiktok, …

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương : từ 15tr- 20tr hoặc thoả thuận theo năng lực ứng viên
- Ăn trưa miễn phí tại công ty
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.
- Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.
- Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
- Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.
- Được làm việc trong môi trường năng động
- Thưởng tháng 13
- Tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thị TRấn Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

