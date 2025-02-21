Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK
- Hưng Yên: Thị Trấn NHư Quỳnh, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phát triển bộ nhận diện thương hiệu: Logo, Slogan, Giá trị cốt lõi, ...
Phát triển nội dung content đa kênh để tiếp cận khách hàng
Quản lý và phát triển team marketing, xây dựng quy trình làm việc hiệu quả
Lập kế hoạch, triển khai quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online
Triển khai các hoạt động tiếp thị trực tiếp - trade marketing
Triển khai thực hiện công tác truyền thông, quan hệ công chúng
Quản lý, giám sát team Marketing
Các công việc khác thuộc team Marketing theo sự yêu cầu của ban Giám đốc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
Sử dụng tốt công cụ AI phục vụ công việc Marketing.
Kinh nghiệm về SEO, Google Adwords, Facebook Ads, Zalo Ads, Tiktok, …
Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK Thì Được Hưởng Những Gì
- Ăn trưa miễn phí tại công ty
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.
- Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.
- Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
- Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.
- Được làm việc trong môi trường năng động
- Thưởng tháng 13
- Tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI