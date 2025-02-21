Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thị Trấn NHư Quỳnh, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phát triển bộ nhận diện thương hiệu: Logo, Slogan, Giá trị cốt lõi, ...

Phát triển nội dung content đa kênh để tiếp cận khách hàng

Quản lý và phát triển team marketing, xây dựng quy trình làm việc hiệu quả

Lập kế hoạch, triển khai quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online

Triển khai các hoạt động tiếp thị trực tiếp - trade marketing

Triển khai thực hiện công tác truyền thông, quan hệ công chúng

Quản lý, giám sát team Marketing

Các công việc khác thuộc team Marketing theo sự yêu cầu của ban Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành marketing, kế toán, kinh doanh,…

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

Sử dụng tốt công cụ AI phục vụ công việc Marketing.

Kinh nghiệm về SEO, Google Adwords, Facebook Ads, Zalo Ads, Tiktok, …

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương : từ 15tr- 20tr hoặc thoả thuận theo năng lực ứng viên

- Ăn trưa miễn phí tại công ty

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.

- Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

- Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

- Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.

- Được làm việc trong môi trường năng động

- Thưởng tháng 13

- Tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Nhựa SK

