Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH SEFICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Ocean Park 3, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Quận Thanh Xuân

Xây dựng chiến lược marketing: Phát triển và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho sản phẩm dịch vụ cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm, bao gồm cả marketing truyền thống và kỹ thuật số.

Quản lý đội ngũ: Dẫn dắt, đào tạo và phát triển đội ngũ marketing, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong các hoạt động.

Nghiên cứu và phân tích: Thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và xu hướng trong lĩnh vực thiết kế, thi công hệ thống điều hoà trung tâm

Phát triển nội dung: Tạo ra nội dung marketing hấp dẫn cho các kênh truyền thông (Tiktok, Fb, Youtube).

Quản lý chiến dịch quảng cáo: Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads...) nhằm tăng lượng truy cập và chuyển đổi.

Xây dựng chiến lược Branding tập trung vào USP của công ty.

Tối ưu hóa SEO: Đảm bảo website và nội dung được tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm để nâng cao khả năng hiển thị.

Phân tích hiệu quả: Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định chiến lược.

Nghiên cứu hành vi khách hàng trên Digital Marketing, nắm vững Khách hàng mục tiêu theo từng kênh Marketing.

Kết nối, làm việc với các KOC, KOL trong ngành để phát triển nhận diện thương hiệu

Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan (Marketing, truyền thông, quản trị kinh doanh...)

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing, trong đó > 2 năm ở vị trí Leader/ Trưởng phòng Marketing

Có kiến thức Marketing tổng thể: Market research, content, digital marketing, branding, graphic và chiến lược truyền thông.

Hiểu và thành thạo các công cụ Marketing online: SEO, SEM, Google Adwords, Facebook Ads, Google Analytics, Email, SMS, các kênh Social Media (Facebook, TikTok, Youtube,...) tỷ lệ chuyển đổi và thu hút khách hàng trực tuyến;

Có kinh nghiệm triển khai thành công các chiến dịch Marketing.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả các chiến dịch Marketing.

Am hiểu thị trường kỹ thuật, thi công là lợi thế

Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm tốt

Tư duy chiến lược, sáng tạo

Có trách nhiệm, kỷ luật trong công việc

Khả năng làm việc dưới áp lực

Mức lương cạnh tranh: Lương cứng 15-20 triệu (thoả thuận theo năng lực) + % Doanh số + thưởng hiệu suất

Thưởng: Thưởng lễ, tết, hiệu suất công việc...

Các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

Chế độ tham quan, nghỉ mát, du lịch hàng năm.

