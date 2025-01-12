Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Phố Nối A

- An Lạc

- Trưng Trắc, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho công ty, đảm bảo đáp ứng đủ số lượng và chất lượng theo yêu cầu của từng bộ phận.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp, thu hút ứng viên chất lượng.
Phỏng vấn, sàng lọc hồ sơ ứng viên, đánh giá năng lực và tính cách của ứng viên.
Thực hiện các bài test, đánh giá năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm của ứng viên.
Làm việc với các bộ phận liên quan để xác định nhu cầu tuyển dụng và thông tin công việc.
Quản lý hồ sơ ứng viên, cập nhật thông tin ứng viên vào hệ thống quản lý nhân sự.
Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, ký hợp đồng lao động với ứng viên trúng tuyển.
Theo dõi hiệu quả tuyển dụng, đánh giá chất lượng ứng viên sau tuyển dụng.
Thực hiện các báo cáo tuyển dụng định kỳ cho cấp trên.
Tham gia xây dựng và phát triển các chính sách tuyển dụng của công ty.
Cập nhật thông tin thị trường lao động, xu hướng tuyển dụng.
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến tuyển dụng theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng.
Nắm vững các kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
Thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán và thuyết phục.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kho bãi hoặc các công ty có quy mô lớn.

Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Phố Nối A- Trưng Trắc- Văn Lâm- Hưng Yên.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

