Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia cùng Ban Giám Đốc trong việc tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực

- Tham gia xây dựng, đề xuất phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức và tổ chức thực hiện các phương án đổi mới mô hình, tái cấu trúc tổ chức Công ty

- Phối hợp với các Khối/Phòng xây dựng và trình phê duyệt định biên, ngân sách nhân sự hàng năm cho phù hợp với mục tiêu, kế hoạch kinh doanh trong từng thời kỳ.

- Xây dựng quy chế, đề xuất chính sách phúc lợi, các biện pháp khuyến khích - kích thích người lao động làm việc, phối hợp với các trưởng phòng trong việc đào tạo và kỷ luật nhân viên; tạo độ gắn kết cho nhân viên

- Lập báo cáo thực hiện tuyển dụng, quản lý, đánh giá nguồn nhân lực công ty cho năm tài chính.

- Báo cáo tình hình thực hiện, lập kế hoạch tuyển dụng, quản lý, đánh giá nhân sự công ty tháng thực hiện và tháng liền kề.

- Kiểm soát và quản lý công việc của nhân sự thuộc phòng, trực tiếp báo cáo tình hình vận hành phòng Trải nghiệm nhân viên đến Ban Giám Đốc Công ty

- Các công việc khác theo sự phân công và chỉ đạo của BOD

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành quản trị nhân sự, Luật, hành chính, quản trị kinh doanh,Nhân sự, Luật.

- Thành thạo Office, word, excel, powerpoint.

- Kỹ năng giao tiếp, tương tác với ứng viên và các phòng ban tốt.

- 05 năm kinh nghiệm trở lên ở các công ty đa ngành.

- Ngoại hình dễ nhìn.

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm QTNS (Base, 1Office).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, kết quả kinh doanh

Lương tháng 13;

Lương thưởng lễ, Tết;

Các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động;

Được cấp đồng phục hàng năm;

Xét nâng lương hàng năm;

Du lịch, team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT

