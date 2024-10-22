Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 27 - 35 Triệu

Mức lương 27 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương 27 - 35 Triệu

Tham mưu cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty về những vấn đề pháp lý có liên quan đến quá trình quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; đề xuất, cảnh báo kịp thời các rủi ro (nếu có) Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, ban hành nội quy, quy chế của Công ty. Tham gia thẩm định tính pháp lý của các văn bản do Ban giám đốc ban hành Soạn thảo xem xét và thẩm định tính hợp pháp, pháp lý của các văn bản, hợp đồng...ký kết của Công ty, tham gia thương lượng đàm phán với các đối tác Theo dõi kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty. Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của Công ty đều thực hiện theo đúng pháp luật liên quan Quản lý, đào tạo, huấn luyện các cấp nhân viên trong phòng Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật Thay mặt Công ty để tiến hành các thủ tục pháp ký trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các tố tụng pháp lý có liên quan Cập nhật kịp thời và chính xác các văn bản Pháp luật, chính sách liên quan đến tôt chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên phân công; Yêu cầu sự phối hợp, cung cấp thông tin của các phòng ban khác

Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Luật (Ưu tiên ĐH Luật HN, ĐH Ngoại thương, Học viện ngoại giao...) Nắm vững Bộ Luật dân sự, luật tố tụng, luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật đầu tư Am hiểu pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, giáo dục, đầu tư tài chính... Có khả năng đi công tác khi có yêu cầu (Không thường xuyên) Có kiến thức và nghiệp vụ về luật, pháp chế, pháp lý Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương trở lên Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong các Công ty có mô hình tập đoànƯu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề luật sư Có Kỹ năng quản lý; Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt Có kỹ năng soạn thảo văn bản, lập phương án giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Theo thỏa thuận (Từ 27 – 35 triệu) Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc); Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên; Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

