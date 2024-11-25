Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc

Trưởng phòng pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng pháp chế Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Pháp lý Công ty:
Triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập mới, thay đổi đăng ký DN, cấp giấy phép, hồ sơ năng lực hoạt động của Công ty.
Xây dựng, cập nhật, chỉnh sửa các văn bản và hồ sơ pháp lý nội bộ như Điều lệ, nghị quyết HĐQT, quy chế, quy trình liên quan đến lĩnh vực pháp chế.
Tư vấn, hướng dẫn các Ban/Phòng xây dựng các hồ sơ pháp lý, văn bản, quy trình hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật.
Tư vấn, phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các văn bản định chế Công ty.
Thẩm định/soát xét/soạn thảo các hợp đồng pháp lý mẫu phục vụ hoạt động các Ban/Phòng.
Tư vấn, phối hợp với các Phòng/Ban chuẩn bị hồ sơ, giải quyết các tranh chấp liên quan đến người lao động, đối tác, khách hàng....
Tư vấn, soạn thảo đề xuất các loại hình hợp đồng giao dịch bất động sản mẫu của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật,..
Tư vấn/chuẩn bị hồ sơ, đàm phán xử lý các sự vụ khiếu nại, tranh chấp với khách hàng, đối tác nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty.
Rà soát và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước về doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Phối hợp làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước khi cần thiết.
Pháp lý dự án:
Tư vấn pháp lý, rà soát và đề xuất sửa đổi các văn bản/hồ sơ pháp lý liên quan đến đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, chuẩn bị đầu tư, xin chủ trương đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành các dự án;
Thực hiện các công việc được phân công liên quan đến việc mua bán dự án và Công ty bao gồm: Yêu cầu đối tác cung cấp hồ sơ pháp lý Công ty/ pháp lý dự án, rà soát và đánh giá pháp lý, chuẩn bị hợp đồng và các văn bản liên quan.
Các nhiệm vụ khác theo phân công từ BLĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương, ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty/Tập đoàn là Chủ đầu tư BĐS.
Kiến thức:
Nắm vững về Luật Doanh nghiệp;
Hiểu biết Luật Nhà ở; Luật KD Bất động sản; Luật Đầu tư; Luật Thương mại.Cập nhật liên tục pháp luật có liên quan đến ngành nghề hoạt động kinh doanh BĐS.
Kỹ năng:
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc.
Kỹ năng soạn thảo và sửa đổi văn bản, hợp đồng.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt/ kỹ năng quản trị rủi ro.
Thành thạo công cụ tin học văn phòng như Word, Excel, PP.
Phẩm chất: Nhiệt tình, trách nhiệm, khéo léo, ngoại giao tốt.
Phẩm chất:
Hình thức: Ngoại hình khá, tác phong chuyên nghiệp.
Hình thức:

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ Thứ 7 & CN.
Hưởng mức lương cạnh tranh so với thị trường.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,..theo quy định Pháp luật.
Du lịch, nghỉ mát 1 lần/ năm.
Cơ hội thăng tiến tương xứng với năng lực chuyên môn.
Đánh giá tăng lương định kỳ 1 lần/năm.
Thưởng hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà hội nhà báo Việt Nam, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phap-che-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257040
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm China Construction (S.e.a) Co.ltd
Tuyển Trưởng phòng pháp chế China Construction (S.e.a) Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
China Construction (S.e.a) Co.ltd
Hạn nộp: 12/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Movitel S.A
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Movitel S.A làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Movitel S.A
Hạn nộp: 17/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA
Hạn nộp: 13/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS
Hạn nộp: 24/07/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm China Construction (S.e.a) Co.ltd
Tuyển Trưởng phòng pháp chế China Construction (S.e.a) Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
China Construction (S.e.a) Co.ltd
Hạn nộp: 12/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Movitel S.A
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Movitel S.A làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Movitel S.A
Hạn nộp: 17/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA
Hạn nộp: 13/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS
Hạn nộp: 24/07/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 USD Navigos Search
13 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 15 USD CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm