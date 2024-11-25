Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Pháp lý Công ty:

Triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập mới, thay đổi đăng ký DN, cấp giấy phép, hồ sơ năng lực hoạt động của Công ty.

Xây dựng, cập nhật, chỉnh sửa các văn bản và hồ sơ pháp lý nội bộ như Điều lệ, nghị quyết HĐQT, quy chế, quy trình liên quan đến lĩnh vực pháp chế.

Tư vấn, hướng dẫn các Ban/Phòng xây dựng các hồ sơ pháp lý, văn bản, quy trình hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật.

Tư vấn, phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các văn bản định chế Công ty.

Thẩm định/soát xét/soạn thảo các hợp đồng pháp lý mẫu phục vụ hoạt động các Ban/Phòng.

Tư vấn, phối hợp với các Phòng/Ban chuẩn bị hồ sơ, giải quyết các tranh chấp liên quan đến người lao động, đối tác, khách hàng....

Tư vấn, soạn thảo đề xuất các loại hình hợp đồng giao dịch bất động sản mẫu của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật,..

Tư vấn/chuẩn bị hồ sơ, đàm phán xử lý các sự vụ khiếu nại, tranh chấp với khách hàng, đối tác nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty.

Rà soát và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước về doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phối hợp làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước khi cần thiết.

Pháp lý dự án:

Tư vấn pháp lý, rà soát và đề xuất sửa đổi các văn bản/hồ sơ pháp lý liên quan đến đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, chuẩn bị đầu tư, xin chủ trương đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành các dự án;

Thực hiện các công việc được phân công liên quan đến việc mua bán dự án và Công ty bao gồm: Yêu cầu đối tác cung cấp hồ sơ pháp lý Công ty/ pháp lý dự án, rà soát và đánh giá pháp lý, chuẩn bị hợp đồng và các văn bản liên quan.

Các nhiệm vụ khác theo phân công từ BLĐ.

Trình độ:

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương, ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty/Tập đoàn là Chủ đầu tư BĐS.

Kiến thức:

Nắm vững về Luật Doanh nghiệp;

Hiểu biết Luật Nhà ở; Luật KD Bất động sản; Luật Đầu tư; Luật Thương mại.Cập nhật liên tục pháp luật có liên quan đến ngành nghề hoạt động kinh doanh BĐS.

Kỹ năng:

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc.

Kỹ năng soạn thảo và sửa đổi văn bản, hợp đồng.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt/ kỹ năng quản trị rủi ro.

Thành thạo công cụ tin học văn phòng như Word, Excel, PP.

Phẩm chất: Nhiệt tình, trách nhiệm, khéo léo, ngoại giao tốt.

Hình thức: Ngoại hình khá, tác phong chuyên nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ Thứ 7 & CN.

Hưởng mức lương cạnh tranh so với thị trường.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,..theo quy định Pháp luật.

Du lịch, nghỉ mát 1 lần/ năm.

Cơ hội thăng tiến tương xứng với năng lực chuyên môn.

Đánh giá tăng lương định kỳ 1 lần/năm.

Thưởng hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc

