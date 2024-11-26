Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Vai trò:

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động thủ tục pháp lý nội bộ trong tập đoàn, đảm bảo các hoạt động kinh doanh của công ty và các đơn vị thành viên tuân thủ đúng pháp luật.

Có vai trò tư vấn chiến lược pháp lý cho Giám đốc pháp chế, xử lý các thủ tục và hợp đồng pháp lý quan trọng, đồng thời quản lý và giám sát công việc đội ngũ pháp chế để đạt được hiệu quả tối đa trong công việc.

2. Nhiệm vụ chính:

2.1. Quản lý và điều phối đội ngũ

Quản lý đội ngũ nhân viên pháp chế, phân công công việc phù hợp với từng cá nhân.

Đảm bảo chất lượng và tiến độ xử lý công việc pháp lý theo yêu cầu từ các phòng ban.

Đào tạo, phát triển năng lực và định hướng cho đội ngũ nhân viên pháp chế.

2.2. Tư vấn và hỗ trợ pháp lý

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn và các công ty thành viên.

Đánh giá và dự báo rủi ro pháp lý, đề xuất các phương án phòng ngừa rủi ro phù hợp.

Tham gia xây dựng chính sách pháp lý chiến lược, góp ý vào các quy định nội bộ và hợp đồng tiêu chuẩn.

Tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật liên quan mới ban hành tới các dự án/công ty thành viên.

2.3. Xử lý hợp đồng và thủ tục pháp lý

Rà soát, soạn thảo, và tư vấn các hợp đồng kinh doanh, tài chính, nhân sự, đầu tư và các văn bản pháp lý quan trọng.

Thực hiện các thủ tục pháp lý, bao gồm xin cấp phép hoạt động, đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, giấy phép mạng xã hội, thương mại điện tử, và các giấy phép khác.

Giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng và pháp luật.

Tham mưu hoặc đại diện cho Công ty theo ủy quyền của người có thẩm quyền trong xử lý và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phát sinh trong nội bộ Công ty hoặc với Khách hàng, bên thứ ba bảo đảm tuân thủ Pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

2.4. Tuân thủ pháp luật

Đảm bảo toàn bộ hoạt động của công ty và các đơn vị tuân thủ quy định pháp luật.

Định kỳ cập nhật và thông báo về các thay đổi pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Xây dựng quy trình và hệ thống kiểm soát để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong toàn tập đoàn.

2.5. Đầu mối tiếp nhận thông tin với cơ quan chức năng

Là đầu mối liên lạc với các cơ quan nhà nước, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật.

Đảm bảo phản hồi kịp thời và phối hợp với các bên liên quan trong công ty để xử lý thông tin.

Tham gia đề xuất chính sách hoặc hành lang pháp lý liên quan đến các ngành nghề hoạt động của công ty.

2.6. Thực hiện Báo cáo công việc

Chủ trì xây dựng và trình bày các báo cáo định kỳ về công tác pháp chế cho Giám đốc Pháp chế/Ban Giám Đốc, bao gồm báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu pháp chế và đánh giá tuân thủ pháp luật của công ty.

Báo cáo kết quả rà soát các văn bản nội bộ, đề xuất phương án xử lý những văn bản không phù hợp, mâu thuẫn hoặc vi phạm pháp luật.

Thực hiện các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Pháp chế/Ban Giám Đốc về tình hình tuân thủ pháp luật và các hoạt động pháp chế khác.

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời của các báo cáo và theo dõi tiến độ thực hiện các đề xuất trong báo cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn và kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật. Có chứng chỉ hành nghề luật sư là một lợi thế.

Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, trong đó có ít nhất

Kiến thức

Am hiểu luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, luật thương mại và các quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề hoạt động của công ty (Game, blockchain, thương mại điện tử, v.v.).

Nắm vững quy trình và thủ tục làm việc với các cơ quan chức năng.

Kỹ năng và năng lực cá nhân

Kỹ năng lãnh đạo: Quản lý và phát triển đội ngũ, xây dựng tinh thần làm việc hiệu quả.

Kỹ năng phân tích: Đánh giá rủi ro pháp lý và đề xuất các giải pháp phù hợp.

Kỹ năng giao tiếp: Đàm phán, thuyết phục, và phối hợp hiệu quả với các phòng ban, đối tác, và cơ quan nhà nước.

Tư duy chiến lược: Phân tích và tư vấn pháp lý với tầm nhìn dài hạn, gắn kết với chiến lược kinh doanh.

Kỹ năng tổ chức: Quản lý thời gian, ưu tiên công việc để đáp ứng yêu cầu từ nhiều nguồn.

Yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn

Kỹ năng soạn thảo và rà soát hợp đồng, văn bản pháp lý.

Hiểu biết sâu về quản trị tuân thủ và phòng ngừa rủi ro.

Thành thạo tiếng Anh pháp lý là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Appota Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi tài chính minh bạch và toàn diện

Chính sách xét điều chỉnh tăng lương 6 tháng/lần (Đánh giá theo hiệu xuất, kết quả công việc và năng lực)

Ghi nhận sự đóng góp thông qua các khoản thưởng phong phú, hấp dẫn góp phần gia tăng thu nhập của nhân viên: Thưởng các ngày lễ 30/4-01/05, 02/09, Tết dương lịch, thưởng dự án, thưởng KPI, hiệu suất công việc hàng tháng, thưởng quý và lương tháng 13...

Ghi nhận sự đóng góp

thưởng phong phú, hấp dẫn

Được hưởng các mức Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

Gói bảo hiểm dành riêng cho cấp Leader trở lên

Gói chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm tại các Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Saigon Healthcare.

Chú trọng phát triển năng lực mỗi cá nhân

Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực và lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí thông qua các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning Appota, các khoá học hàng đầu của Coursera, Udemy.

Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực

Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty.

Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở nhằm thúc đẩy nhân viên khám phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.

lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực dành riêng cho Leader

Văn hóa làm việc độc đáo

Tại Appota, mỗi nhân viên sẽ được làm việc mình thích, thích việc mình làm với văn hóa "No Boss Just Leader" cùng 7 giá trị cốt lõi IAPPOTA.

làm việc mình thích, thích việc mình làm

"No Boss Just Leader"

IAPPOTA.

Mỗi cá nhân được trao quyền chủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng.

trao quyền

Được dẫn dắt, định hướng bởi định hướng bởi đội ngũ BOD có tầm với kim chỉ nam tập trung vào phát triển giá trị con người và tinh thần startup mạnh mẽ.

Môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo, nơi mọi ý tưởng táo bạo được đón nhận.

Trải nghiệm sự chăm sóc tinh thần tận tâm và chu đáo

Được chăm sóc tỉ mỉ từ những bữa ăn sáng, ăn chiều miễn phí với chi phí 2.000.000/người/tháng và tận hưởng không gian cafe hiện đại dành riêng cho nhân viên.

Được trải nghiệm các hoạt động gắn kết đa dạng: Các hoạt động team building, chương trình Friday Frenzy, Đại tiệc sinh nhật công ty kết hợp du lịch hàng năm lên tới 10.000.000/người/năm, hội Chợ Tết độc lạ và các hoạt động thể thao thường niên khác, ...

Được thỏa sức tham gia các câu lạc bộ đa sắc màu: CLB Yoga, Bóng đá, Game Esports, Cầu lông, Zumba...

Thời gian làm việc

Từ 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 8h30 - 16h00 thứ 7 (Mỗi tháng đi làm 2 thứ 7)

Địa điểm làm việc:

Tòa Appota, Ngõ 71 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

