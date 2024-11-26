Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Appota
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty Cổ phần Appota

Trưởng phòng pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng pháp chế Tại Công ty Cổ phần Appota

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Vai trò:
Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động thủ tục pháp lý nội bộ trong tập đoàn, đảm bảo các hoạt động kinh doanh của công ty và các đơn vị thành viên tuân thủ đúng pháp luật.
Có vai trò tư vấn chiến lược pháp lý cho Giám đốc pháp chế, xử lý các thủ tục và hợp đồng pháp lý quan trọng, đồng thời quản lý và giám sát công việc đội ngũ pháp chế để đạt được hiệu quả tối đa trong công việc.
2. Nhiệm vụ chính:
2.1. Quản lý và điều phối đội ngũ
Quản lý đội ngũ nhân viên pháp chế, phân công công việc phù hợp với từng cá nhân.
Đảm bảo chất lượng và tiến độ xử lý công việc pháp lý theo yêu cầu từ các phòng ban.
Đào tạo, phát triển năng lực và định hướng cho đội ngũ nhân viên pháp chế.
2.2. Tư vấn và hỗ trợ pháp lý
Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn và các công ty thành viên.
Đánh giá và dự báo rủi ro pháp lý, đề xuất các phương án phòng ngừa rủi ro phù hợp.
Tham gia xây dựng chính sách pháp lý chiến lược, góp ý vào các quy định nội bộ và hợp đồng tiêu chuẩn.
Tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật liên quan mới ban hành tới các dự án/công ty thành viên.
2.3. Xử lý hợp đồng và thủ tục pháp lý
Rà soát, soạn thảo, và tư vấn các hợp đồng kinh doanh, tài chính, nhân sự, đầu tư và các văn bản pháp lý quan trọng.
Thực hiện các thủ tục pháp lý, bao gồm xin cấp phép hoạt động, đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, giấy phép mạng xã hội, thương mại điện tử, và các giấy phép khác.
Giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng và pháp luật.
Tham mưu hoặc đại diện cho Công ty theo ủy quyền của người có thẩm quyền trong xử lý và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phát sinh trong nội bộ Công ty hoặc với Khách hàng, bên thứ ba bảo đảm tuân thủ Pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.
2.4. Tuân thủ pháp luật
Đảm bảo toàn bộ hoạt động của công ty và các đơn vị tuân thủ quy định pháp luật.
Định kỳ cập nhật và thông báo về các thay đổi pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
Xây dựng quy trình và hệ thống kiểm soát để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong toàn tập đoàn.
2.5. Đầu mối tiếp nhận thông tin với cơ quan chức năng
Là đầu mối liên lạc với các cơ quan nhà nước, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật.
Đảm bảo phản hồi kịp thời và phối hợp với các bên liên quan trong công ty để xử lý thông tin.
Tham gia đề xuất chính sách hoặc hành lang pháp lý liên quan đến các ngành nghề hoạt động của công ty.
2.6. Thực hiện Báo cáo công việc
Chủ trì xây dựng và trình bày các báo cáo định kỳ về công tác pháp chế cho Giám đốc Pháp chế/Ban Giám Đốc, bao gồm báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu pháp chế và đánh giá tuân thủ pháp luật của công ty.
Báo cáo kết quả rà soát các văn bản nội bộ, đề xuất phương án xử lý những văn bản không phù hợp, mâu thuẫn hoặc vi phạm pháp luật.
Thực hiện các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Pháp chế/Ban Giám Đốc về tình hình tuân thủ pháp luật và các hoạt động pháp chế khác.
Đảm bảo tính chính xác, kịp thời của các báo cáo và theo dõi tiến độ thực hiện các đề xuất trong báo cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn và kinh nghiệm
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật. Có chứng chỉ hành nghề luật sư là một lợi thế.
Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, trong đó có ít nhất
Kiến thức
Am hiểu luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, luật thương mại và các quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề hoạt động của công ty (Game, blockchain, thương mại điện tử, v.v.).
Nắm vững quy trình và thủ tục làm việc với các cơ quan chức năng.
Kỹ năng và năng lực cá nhân
Kỹ năng lãnh đạo: Quản lý và phát triển đội ngũ, xây dựng tinh thần làm việc hiệu quả.
Kỹ năng phân tích: Đánh giá rủi ro pháp lý và đề xuất các giải pháp phù hợp.
Kỹ năng giao tiếp: Đàm phán, thuyết phục, và phối hợp hiệu quả với các phòng ban, đối tác, và cơ quan nhà nước.
Tư duy chiến lược: Phân tích và tư vấn pháp lý với tầm nhìn dài hạn, gắn kết với chiến lược kinh doanh.
Kỹ năng tổ chức: Quản lý thời gian, ưu tiên công việc để đáp ứng yêu cầu từ nhiều nguồn.
Yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn
Kỹ năng soạn thảo và rà soát hợp đồng, văn bản pháp lý.
Hiểu biết sâu về quản trị tuân thủ và phòng ngừa rủi ro.
Thành thạo tiếng Anh pháp lý là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Appota Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi tài chính minh bạch và toàn diện
Chính sách xét điều chỉnh tăng lương 6 tháng/lần (Đánh giá theo hiệu xuất, kết quả công việc và năng lực)
Ghi nhận sự đóng góp thông qua các khoản thưởng phong phú, hấp dẫn góp phần gia tăng thu nhập của nhân viên: Thưởng các ngày lễ 30/4-01/05, 02/09, Tết dương lịch, thưởng dự án, thưởng KPI, hiệu suất công việc hàng tháng, thưởng quý và lương tháng 13...
Ghi nhận sự đóng góp
thưởng phong phú, hấp dẫn
Được hưởng các mức Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
Gói bảo hiểm dành riêng cho cấp Leader trở lên
Gói chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm tại các Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Saigon Healthcare.
Chú trọng phát triển năng lực mỗi cá nhân
Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực và lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí thông qua các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning Appota, các khoá học hàng đầu của Coursera, Udemy.
Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực
Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty.
Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở nhằm thúc đẩy nhân viên khám phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.
lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực dành riêng cho Leader
Văn hóa làm việc độc đáo
Tại Appota, mỗi nhân viên sẽ được làm việc mình thích, thích việc mình làm với văn hóa "No Boss Just Leader" cùng 7 giá trị cốt lõi IAPPOTA.
làm việc mình thích, thích việc mình làm
"No Boss Just Leader"
IAPPOTA.
Mỗi cá nhân được trao quyền chủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng.
trao quyền
Được dẫn dắt, định hướng bởi định hướng bởi đội ngũ BOD có tầm với kim chỉ nam tập trung vào phát triển giá trị con người và tinh thần startup mạnh mẽ.
Môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo, nơi mọi ý tưởng táo bạo được đón nhận.
Trải nghiệm sự chăm sóc tinh thần tận tâm và chu đáo
Được chăm sóc tỉ mỉ từ những bữa ăn sáng, ăn chiều miễn phí với chi phí 2.000.000/người/tháng và tận hưởng không gian cafe hiện đại dành riêng cho nhân viên.
Được trải nghiệm các hoạt động gắn kết đa dạng: Các hoạt động team building, chương trình Friday Frenzy, Đại tiệc sinh nhật công ty kết hợp du lịch hàng năm lên tới 10.000.000/người/năm, hội Chợ Tết độc lạ và các hoạt động thể thao thường niên khác, ...
Được thỏa sức tham gia các câu lạc bộ đa sắc màu: CLB Yoga, Bóng đá, Game Esports, Cầu lông, Zumba...
Thời gian làm việc
Từ 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6
Từ 8h30 - 16h00 thứ 7 (Mỗi tháng đi làm 2 thứ 7)
Địa điểm làm việc:
Tòa Appota, Ngõ 71 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Appota

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Appota

Công ty Cổ phần Appota

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà LE Building số 11, ngõ 71, phố Láng Hạ, Phường Thành Công

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-phap-che-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257381
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm China Construction (S.e.a) Co.ltd
Tuyển Trưởng phòng pháp chế China Construction (S.e.a) Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
China Construction (S.e.a) Co.ltd
Hạn nộp: 12/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Movitel S.A
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Movitel S.A làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Movitel S.A
Hạn nộp: 17/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA
Hạn nộp: 13/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS
Hạn nộp: 24/07/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm China Construction (S.e.a) Co.ltd
Tuyển Trưởng phòng pháp chế China Construction (S.e.a) Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
China Construction (S.e.a) Co.ltd
Hạn nộp: 12/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Movitel S.A
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Movitel S.A làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Movitel S.A
Hạn nộp: 17/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA
Hạn nộp: 13/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS
Hạn nộp: 24/07/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - THỰC PHẨM XANH BIDLA
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI
15 - 2 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 USD Navigos Search
13 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 15 USD CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm