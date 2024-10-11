Tuyển Trưởng phòng pháp chế TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng pháp chế TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Trưởng phòng pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng pháp chế Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng CTCP Vận tải Container VIMC – VIMC LINES. Số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý các hoạt động của bộ phận pháp chế, phân công công việc cho nhân viên, hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên pháp chế trong quá trình làm việc và chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bộ phận. Tham mưu, tư vấn cho ban lãnh đạo các vấn đề pháp lý trong hoạt động đầu tư cũng như kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp. Đề xuất biện pháp giải quyết và hướng dẫn các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, xử lý tranh chấp, kiện tụng, các vấn đề phát sinh khi thực hiện các giao dịch kinh tế,... Chuẩn bị các tài liệu, văn bản, hợp đồng kinh tế và thẩm định tính pháp lý của chúng trước khi trình cho ban lãnh đạo ký duyệt và ban hành. Thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu mới,... cho doanh nghiệp. Quản lý, đảm bảo tính bảo mật cho các văn bản, tài liệu và hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp theo đúng quy định. Tham gia xây dựng hệ thống nội quy, quy định, quy trình trong doanh nghiệp và các văn bản nội bộ khác, đảm bảo chúng tuân thủ tốt nhất các quy định của pháp luật trong kinh doanh, an toàn lao động và sử dụng lao động. Tìm hiểu, nghiên cứu các thay đổi mới nhất về pháp luật và cập nhật cho các bộ phận, phòng ban trong công ty. Hỗ trợ các phòng ban khác các vấn đề liên quan đến pháp lý. Lập báo cáo công việc theo quy định và khi có yêu cầu của ban giám đốc. Thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý khác trong công ty khi Giám đốc yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học luật trở lên Chuyên ngành: Luật học, luật kinh tế hoặc tương đương Kinh nghiệm: - Trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cố vấn pháp lý, pháp chế doanh nghiệp, tư vấn luật. - Tối thiểu 05 năm đảm đương chức vụ quản lý cấp trung trở lên tại các tập đoàn, doanh nghiệp có quy mô lớn có nhiều chi nhánh và công ty trực thuộc. Kiến thức: - Đã qua đào tạo và có chứng chỉ hành nghề luật sư. - Có kiến thức chuyên sâu về hệ thống cơ sở dữ liệu pháp luật hiện hành và có khả năng vận dụng tốt vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn và đơn vị thành viên (đặc biệt là luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật hợp đồng kinh tế, luật thương mại,...
Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, nơi mà bạn có cơ hội phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sứ mệnh của VIMC. Hỗ trợ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, cùng với chế độ phúc lợi và cơ hội thăng tiến. Với các chương trình đào tạo hàng đầu và cơ hội phát triển sự nghiệp, VIMC cam kết hỗ trợ mọi nhân viên trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc
Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, nơi mà bạn có cơ hội phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sứ mệnh của VIMC.
Hỗ trợ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, cùng với chế độ phúc lợi và cơ hội thăng tiến.
Với các chương trình đào tạo hàng đầu và cơ hội phát triển sự nghiệp, VIMC cam kết hỗ trợ mọi nhân viên trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đào Duy Anh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

