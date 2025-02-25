Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,200 USD

Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,200 USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Trưởng phòng tài chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Mức lương
1,000 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Ngõ 95 Phố Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD

1. Công tác quản lý nhân sự của phòng kế toán
- Phân công nhiệm vụ cụ thể, sắp xếp và bố trí nhân sự sao cho đúng người, đúng việc và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của phòng kế toán.
- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên để nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết và phát huy khả năng của họ để hoàn thành nhiệm vụ.
- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc của nhân viên và đề xuất điều chỉnh lương định kỳ, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, bổ nhiệm hoặc cho thôi việc.
- Theo dõi, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện, kết quả thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của phòng kế toán. Kịp thời đưa ra các giải pháp hoặc biện pháp hỗ trợ cần thiết để khắc phục mọi tồn đọng, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.
- Đề xuất và triển khai các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Tổ chức bộ máy kế toán.
- Tổ chức bộ máy phòng kế toán, hạch toán kế toán theo đúng các nguyên tắc kế toán.
- Xây dựng, sửa đổi hoặc cải tiến các quy trình và hướng dẫn công việc (quy trình thanh toán nội bộ, quy trình duyệt lệnh online, các biểu mẫu và mẫu sổ kế toán cần thiết.
- Chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra, rà soát công việc của các kế toán viên để đảm bảo mức độ tuân thủ và chính xác trong công tác kế toán.

Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5,6 Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-tai-chinh-thu-nhap-1-000-1-200-thang-tai-ha-noi-job322245
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội 22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH SDS Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TM XD Diệu Long
Tuyển Trưởng phòng tài chính Cty TNHH TM XD Diệu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 15 USD
Cty TNHH TM XD Diệu Long
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 900 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Tuyển Trưởng phòng tài chính Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pegasus International College
Tuyển Trưởng phòng tài chính Pegasus International College làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Pegasus International College
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mecsu
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Mecsu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Mecsu
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng tài chính Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH SDS Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TM XD Diệu Long
Tuyển Trưởng phòng tài chính Cty TNHH TM XD Diệu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 15 USD
Cty TNHH TM XD Diệu Long
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 900 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Tuyển Trưởng phòng tài chính Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pegasus International College
Tuyển Trưởng phòng tài chính Pegasus International College làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Pegasus International College
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mecsu
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Mecsu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Mecsu
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng tài chính Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty Cổ Phần Salemall
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH SDS Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm