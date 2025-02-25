Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,200 USD

1. Công tác quản lý nhân sự của phòng kế toán

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, sắp xếp và bố trí nhân sự sao cho đúng người, đúng việc và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của phòng kế toán.

- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên để nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết và phát huy khả năng của họ để hoàn thành nhiệm vụ.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc của nhân viên và đề xuất điều chỉnh lương định kỳ, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, bổ nhiệm hoặc cho thôi việc.

- Theo dõi, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện, kết quả thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của phòng kế toán. Kịp thời đưa ra các giải pháp hoặc biện pháp hỗ trợ cần thiết để khắc phục mọi tồn đọng, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.

- Đề xuất và triển khai các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức bộ máy kế toán.

- Tổ chức bộ máy phòng kế toán, hạch toán kế toán theo đúng các nguyên tắc kế toán.

- Xây dựng, sửa đổi hoặc cải tiến các quy trình và hướng dẫn công việc (quy trình thanh toán nội bộ, quy trình duyệt lệnh online, các biểu mẫu và mẫu sổ kế toán cần thiết.

- Chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra, rà soát công việc của các kế toán viên để đảm bảo mức độ tuân thủ và chính xác trong công tác kế toán.