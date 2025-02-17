Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,600 - 2,000 USD

1.1 Xây dựng và thực thi chiến lược tài chính

- Hoạch định chiến lược tài chính cho Công ty.

- Phân tích xu hướng thị trường, tình hình kinh doanh để đưa ra dự đoán về tài chính cho doanh nghiệp. Xây dựng thấy bức tranh tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.

- Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu, từ đó đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính cho doanh nghiệp

- Tái cấu trúc hệ thống pháp lý: nguồn vốn, chi phí, thuế,…theo đúng luật quy định.

1.2 Quản lý dòng tiền và nguồn vốn

- Quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng Tài chính - Kế toán.

- Quản lý ngân sách, thực hiện giám sát chặt chẽ và đưa ra cảnh báo kịp thời về tình trạng vượt ngân sách.

- Quản lý dòng tiền hiệu quả, đảm bảo có đủ tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn / dài hạn của doanh nghiệp.

- Đảm bảo tài sản và nguồn vốn doanh nghiệp nằm trong tầm kiểm soát và được sử dụng một cách hợp lý, sinh lời

1.3 Thu thập và phân tích thông tin tài chính

- Tổng hợp thông tin, phân tích và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đảm bảo thông tin minh bạch, chính xác và kịp thời.

- Chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa làm việc trong sạch và minh bạch; đặt ra các quy định và tiêu chuẩn để các bộ phận khác trong doanh nghiệp có thể thực hiện một cách nhất quán.