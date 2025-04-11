Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Dịch vụ giáo dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

- Nghiên cứu sản phẩm lập kế hoạch và xây dựng nội dung sản phẩm phù hợp trên các kênh thương mại điện tử (TMĐT) Lazada/Tiki/Shopee/Sendo/Tiktok.

- Lập báo cáo, phân tích số liệu và đo lường hiệu quả của hoạt động marketing trên các kênh online và sàn thương mại điện tử nhằm đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

- Ứng dụng digital marketing vào e-commerce, bao gồm: Nghiên cứu từ khóa; Tối ưu hóa tìm kiếm shop/ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử; Triển khai chạy ads trên sàn TMĐT.

- Đề xuất các ý tưởng, chiến dịch, quảng cáo mới cho sản phẩm, dịch vụ.

- Phối hợp với Bộ Phận Thiết Kế lên ý tưởng và thực hiện landing page hàng tháng.

- Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.

- Quản lý ngân sách các hoạt động digital marketing.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.