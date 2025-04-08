Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 500 USD

• Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ đầu vào và hạch toán trên phần mềm kế toán.

• Hạch toán ghi nhận chi phí, doanh thu.

• Theo dõi, kê khai các khoản thuế.

• Sắp xếp, bổ sung, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định

• Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

• Làm các Báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm nộp cho cơ quan thuế.