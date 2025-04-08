Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Mức lương
450 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô E
- 1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 450 - 500 USD
• Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ đầu vào và hạch toán trên phần mềm kế toán.
• Hạch toán ghi nhận chi phí, doanh thu.
• Theo dõi, kê khai các khoản thuế.
• Sắp xếp, bổ sung, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định
• Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
• Làm các Báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm nộp cho cơ quan thuế.
Với Mức Lương 450 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Nữ
• Trình độ Đại học: Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế
• Ngoại ngữ: Tiếng Anh Toeic 405 điểm trở lên
***CƠ HỘI VÀ QUYỀN LỢI:
- Tham gia bảo hiểm theo quy định của luật bảo hiểm
- Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, an toàn
• Nữ
• Trình độ Đại học: Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế
• Ngoại ngữ: Tiếng Anh Toeic 405 điểm trở lên
***CƠ HỘI VÀ QUYỀN LỢI:
- Tham gia bảo hiểm theo quy định của luật bảo hiểm
- Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, an toàn
Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI