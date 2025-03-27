Tuyển Trưởng phòng tài chính Asia Link Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Asia Link Co., Ltd.
- Hà Nội: Tầng 3, Số 98 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
1. Đáp ứng các yêu cầu cơ bản của công tác kế toán về nghiệp vụ theo dõi phát sinh hàng hóa, công nợ, ngân hàng.
yêu cầu cơ bản của công tác kế toán
2. Đáp ứng các mục tiêu xử lý chuyên môn của kế toán: phản ánh kịp thời các phát sinh về số dư ngân hàng, chi phí hoạt động thường xuyên liên quan tới nội bộ và khách hàng, cân đối phát sinh cho phù hợp với Qui định từ cơ quan Thuế địa phương.
Đáp ứng các mục tiêu xử lý chuyên môn của kế toán: phản ánh kịp thời các phát sinh về số dư ngân hàng, chi phí hoạt động thường xuyên liên quan tới nội bộ và khách hàng
3. Chủ động phối hợp với KD để đôn đốc khách hàng thực hiện đúng các qui định về thanh toán, trả theo tiến độ trong HĐKT. Có báo cáo kịp thời và kiến nghị biện pháp xử lý dứt điểm với các loại HH tồn kho và công nọ tồn đọng.
Chủ động phối hợp với KD để đôn đốc khách hàng thực hiện đúng các qui định về thanh toán, trả theo tiến độ trong HĐKT
4. Có trách nhiệm lập báo cáo nhanh về số liệu KT (khi có yêu cầu từ lãnh đạo Cty) +Lập Báo cáo tài chính, xác định kết quả KD theo định kỳ 6 tháng hoặc kết thúc năm tài chính.
Có trách nhiệm lập báo cáo nhanh về số liệu KT
Báo cáo tài chính, xác định kết quả KD theo định kỳ
5. Hỗ trợ các công việc khác trong bộ máy Quản lý trong Cty (phù hợp với việc chuyên môn của Quản trị tài chính-Kế toán)
Hỗ trợ các công việc khác
phù hợp với việc chuyên môn của Quản trị tài chính-Kế toán
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Giới tính nữ + Tuổi đời: 25-35
2. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính - Kế toán hệ chính qui. Công tác trực tiếp, liên tục việc kế toán tối thiểu 3 năm
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính - Kế toán hệ chính qui
trực tiếp, liên tục việc kế toán tối thiểu 3 năm
Tại Asia Link Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia Link Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI