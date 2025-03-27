Tuyển Trưởng phòng tài chính Asia Link Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

1. Đáp ứng các yêu cầu cơ bản của công tác kế toán về nghiệp vụ theo dõi phát sinh hàng hóa, công nợ, ngân hàng.

2. Đáp ứng các mục tiêu xử lý chuyên môn của kế toán: phản ánh kịp thời các phát sinh về số dư ngân hàng, chi phí hoạt động thường xuyên liên quan tới nội bộ và khách hàng, cân đối phát sinh cho phù hợp với Qui định từ cơ quan Thuế địa phương.

3. Chủ động phối hợp với KD để đôn đốc khách hàng thực hiện đúng các qui định về thanh toán, trả theo tiến độ trong HĐKT. Có báo cáo kịp thời và kiến nghị biện pháp xử lý dứt điểm với các loại HH tồn kho và công nọ tồn đọng.

4. Có trách nhiệm lập báo cáo nhanh về số liệu KT (khi có yêu cầu từ lãnh đạo Cty) +Lập Báo cáo tài chính, xác định kết quả KD theo định kỳ 6 tháng hoặc kết thúc năm tài chính.

5. Hỗ trợ các công việc khác trong bộ máy Quản lý trong Cty (phù hợp với việc chuyên môn của Quản trị tài chính-Kế toán)

