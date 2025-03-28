Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH LOVE MAXX làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

1. Mô tả công việc:

• Phụ trách thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ, truyền thông bên ngoài cho công ty và cửa hàng, đảm bảo hiệu quả truyền tải các mục tiêu truyền thông của công ty.

• Lên ý tưởng và hoàn thiện các hạng mục thiết kế theo định hướng chiến lược và nhận diện thương hiệu của công ty.

• Chịu trách nhiệm thiết kế nội dung thương hiệu trên các kênh online, đảm bảo đúng tinh thần thương hiệu, tư duy sáng tạo về cấu trúc, phối hợp cùng bộ phân lập kế hoạch sự kiện và vận hành phương tiện truyền thông mới hoàn thiện nội dung trực tuyến.

• Thiết kế các ấn phẩm hàng ngày của công ty như poster, ấn phẩm truyền thông, các ấn phẩm sự kiện.

• Thiết kế và sản xuất nội dung cho các hoạt động tại cửa hàng, nội dung quảng bá,.. cho sản phẩm

• Thiết kế phong cách tổng thể cho các cửa hàng offline, bao gồm bảng hiệu, hộp đèn, các hạng mục vật liệu xây dựng cửa hàng phù hợp với tinh thần thương hiệu và nhu cầu bán hàng đa kênh.

• Hỗ trợ thiết kế các hạng mục khác theo yêu cầu từ các bộ phận trong công ty.

1. 岗位职责：负责公司及门店内部宣传、外部宣传等各项平面设计工作，保证公司各项宣传目标的有效传达。

1.1在公司策略及VI指导下，独立完成宣传项目的平面创意。

1.2负责品牌线上内容输出 ，把握品牌调性，创新结构思维，与活动策划、及新媒体运营同事一起完成线上内容输出。