Tuyển Trưởng phòng tài chính Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Navigos Search

Mức lương
25 - 30 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 25 - 30 USD

1. Tham mưu Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính.
• Xây dựng các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ.
• Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán,...
• Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty.
• Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
• Xây dựng ngân sách ngắn và dài hạn.
2. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty.
• Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp.
• Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính
• Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị.
• Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng/cung cấp dịch vụ,... và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/đối tác/khách hàng.
• Tổ chức quản lý quỹ/két tiền mặt của Công ty.
• Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính Công ty.
3. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán.
• Kiểm soát công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán.
• Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu.
• Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán định kỳ/đột xuất.
4. Quản lý, điều hành công việc phòng Tài chính Kế toán.
• Điều hành, quản trị toàn bộ hoạt động tài chính - kế toán của Công ty. Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc phòng kế toán.
• Xây dựng hệ thống báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
• Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan.
• Thực hiện chuyển đổi số phòng TCKT.
5. Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 30 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

