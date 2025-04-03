Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
- Hà Nội: Tầng 9 tòa Sunshine Center, số 16 đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hỗ trợ BLĐ trong các công tác theo dõi hoạt động vận hành các chung cư và sàn thương mại trong hệ thống các dự án của Tập đoàn;
• Rà soát toàn bộ các tờ trình, báo cáo liên quan tới các hoạt động hoạt động vận hành các chung cư và sàn thương mại trong hệ thống các dự án của Tập đoàn
• Luôn chủ động phối hợp cùng các phòng/ban liên quan và các đội ngũ kỹ thuật, an ninh, dịch vụ để đảm bảo công tác vận hành trơn tru.
• Tham gia lên kế hoạch cho thuê, tham gia tìm kiếm và trực tiếp làm việc với khách thuê
• Phân tích hiệu quả khai thác, theo dõi dòng tiền, chi phí và đề xuất phương án tối ưu.
• Hỗ trợ tổng hợp báo cáo tài chính, ngân sách vận hành và leasing định kỳ.
• Báo cáo kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin liên quan đến công việc cho Ban lãnh đạo theo định kỳ hoặc đột xuất.
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong mảng vận hành chung cư và leasing sàn thương mại
• Hiểu quy trình quản lý tòa nhà, có kỹ năng đàm phán và xử lý hợp đồng thuê sàn thương mại
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
