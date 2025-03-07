Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 68 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân , Hà Nội , Việt Nam, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Kế toán

Tổ chức hệ thống kế toán văn phòng TCT để tiến hành hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động vận doanh của doanh nghiệp

Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo Tài chính - Kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, kết quả các nghiệp vụ kế toán viên dưới đơn vị.

Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.

Hoạch định và đưa ra những quyết định, kế hoạch tài chánh Dài hạn, Trung hạn, ngắn hạn để đáp ứng hoạt động nguồn vốn

Trực tiếp thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính.

Chủ trì việc Quyết toán thuế, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng.

Công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc.

2. Tài chính

Huy động và quản lý nguồn vốn của Công ty

Xây dựng kế hoạch tài chính, cấu trúc tài chính Công ty.

Quản lý/điều phối ngân quỹ, dòng tiền.

Quản lý công tác tín dụng Công ty.

Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tài chính, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn , chi phí, nguồn lực.

Tổng hợp cân đối kế hoạch ngân sách Phòng ban.

Giám sát sử dụng các nguồn lực tài chính tại các Phòng ban.

Mức lương thỏa thuận theo MTCV và năng lực của ứng viên (đàm phán sau PV)

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, kế toán, kinh tế và các chuyên ngành có liên quan khác.

Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí Trưởng Phòng Tài chính- Kế toán

Kiến thức Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán liên quan.

Khả năng làm việc độc lập phân tích và xử lý vấn đề, bao quát vấn đề.

Kỹ năng xử lý các xung đột và mâu thuẫn, ứng xử và giải quyết vấn đề, trung thực, quyết đoán, cẩn thận, tỉ mỉ, thẳng thắn, công bằng, kiên nhẫn.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, chịu được áp lực công việc lớn.

Tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: Được hướng dẫn công việc tận tình; có cơ hội phát triển lên trưởng nhóm, quản lý

Đồng nghiệp: Hòa đồng, thân thiện , nhiệt tình

Ngày nghỉ: Nghỉ tuần/nghỉ lễ/tết.... theo quy định của luật lao động

Phúc lợi: Lợi ích gộp đến từ các phúc lợi đa chiều; nghỉ lễ/phép/thưởng/du xuân/du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng

