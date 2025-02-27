Tuyển Trưởng phòng tài chính Casper Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD

- Quản lý và giám sát nhân viên trong việc giải quyết tất cả các yêu cầu của khách hàng (bảo hành, bảo trì/bảo dưỡng, xử lý sự cố, khiếu nại, tư vấn kỹ thuật,..)

- Lập, phân bổ kế hoạch, mục tiêu hoạt động theo tuần/tháng/quý và giám sát chất lượng, kết quả công việc của nhân sự trong team

- Triển khai công tác chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố tại nhà KH nhằm nâng cao sự hài lòng và mức độ trung thành của khách hàng với sản phẩm, dịch vụ của Công ty

- Làm việc chặt chẽ với Hệ thống trạm BHUQ đảm bảo KPI xử lý lỗi trong mức cho phép

- Quản lý, đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ thông qua các hoạt động đào tạo, hướng dẫn chuyên môn cho CBNV của Khối và của Hệ thống trạm BHUQ; Tổ chức định kì kiểm tra, đánh giá kỹ năng, tay nghề nhân viên.

- Tham gia cải tiến quy trình bảo hành, xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng, giải quyết khiếu nại, quy trình phối hợp các phòng ban, bộ phận chăm sóc khách hàng,….

- Hỗ trợ phòng ban, dự án khi có sự điều động từ cấp trên

- Báo cáo cấp trên kết quả, khó khăn, đề xuất giải pháp khắc phục