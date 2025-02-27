Tuyển Trưởng phòng tài chính Casper Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD

Tuyển Trưởng phòng tài chính Casper Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD

Casper Vietnam., JSC
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Casper Vietnam., JSC

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Casper Vietnam., JSC

Mức lương
1,500 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD

- Quản lý và giám sát nhân viên trong việc giải quyết tất cả các yêu cầu của khách hàng (bảo hành, bảo trì/bảo dưỡng, xử lý sự cố, khiếu nại, tư vấn kỹ thuật,..)
- Lập, phân bổ kế hoạch, mục tiêu hoạt động theo tuần/tháng/quý và giám sát chất lượng, kết quả công việc của nhân sự trong team
- Triển khai công tác chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố tại nhà KH nhằm nâng cao sự hài lòng và mức độ trung thành của khách hàng với sản phẩm, dịch vụ của Công ty
- Làm việc chặt chẽ với Hệ thống trạm BHUQ đảm bảo KPI xử lý lỗi trong mức cho phép
- Quản lý, đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ thông qua các hoạt động đào tạo, hướng dẫn chuyên môn cho CBNV của Khối và của Hệ thống trạm BHUQ; Tổ chức định kì kiểm tra, đánh giá kỹ năng, tay nghề nhân viên.
- Tham gia cải tiến quy trình bảo hành, xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng, giải quyết khiếu nại, quy trình phối hợp các phòng ban, bộ phận chăm sóc khách hàng,….
- Hỗ trợ phòng ban, dự án khi có sự điều động từ cấp trên
- Báo cáo cấp trên kết quả, khó khăn, đề xuất giải pháp khắc phục

Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 05 - 07 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật; điện, điện tử, điện lạnh…

Tại Casper Vietnam., JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Casper Vietnam., JSC

Casper Vietnam., JSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

