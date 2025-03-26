Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

1. Quản lý và điều hành: Giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng IB, đảm bảo các hoạt động diễn ra hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

2. Phát triển chiến lược:

• Xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu tài chính và phát triển bền vững của phòng IB.

• Trực tiếp quản lý và triển khai các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ Ngân hàng đầu tư : Tư ván IPO; Chào bán, phát hành, bảo lãnh phát hành cổ phiếu; Tư vấn niêm yết; Tư vấn quản trị Doanh nghiệp; …

3. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng: Cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch M&A, phát hành chứng khoán và các hoạt động tài chính khác.

4. Quản lý đội ngũ nhân viên: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, đảm bảo họ có đủ kỹ năng và kiến thức để thực hiện công việc.

5. Phân tích và nghiên cứu thị trường: Theo dõi và phân tích các xu hướng thị trường, cung cấp các báo cáo và dự báo giúp khách hàng và công ty đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

6. Quản lý rủi ro: Đánh giá và quản lý các rủi ro liên quan đến hoạt động của phòng IB, đảm bảo an toàn tài chính cho công ty và khách hàng.

7. Xây dựng mối quan hệ: Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng và các cơ quan quản lý để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của phòng IB.