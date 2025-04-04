Tuyển Trưởng phòng tài chính Caron - Hệ Sinh Thái Công Nghệ - Thương Mại - Dịch Vụ Ô Tô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nội dung công việc

A. Công tác quản trị hệ thống hành chính – nhân sự

2.1 Giám sát thực hiện/ kiểm soát kết quả thực hiện toàn bộ công tác trong lĩnh vực hành chính – nhân sự.

2.2 Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Tiến hành tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong doanh nghiệp.

2.3 Tham mưu cho Ban Lãnh đạo các nghiệp vụ trong lĩnh vực hành chính – nhân sự nhằm nâng cao khả năng quản trị nhân sự, kích thích tăng chất lượng nhân sự.

2.4 Tổ chức xây dựng các văn bản quy định nội bộ trong lĩnh vực hành chính – nhân sự.

2.5 Quản lý, đảm bảo tính bảo mật cho các văn bản, tài liệu và hồ sơ pháp lý/ nhân sự của doanh nghiệp theo đúng quy định.

2.6 Giám sát, kiểm soát các hoạt động của những bộ phận trong Doanh nghiệp hoạt động tuân thủ các Quy định, Quy chế nội bộ của Doanh nghiệp.

B. Công tác quy trình (chính):

2.7 Tổ chức xây dựng các quy trình nghiệp vụ chuyên môn trong cả lĩnh vực hành chính – nhân sự và các lĩnh vực khác.

2.8 Triển khai phổ biến/ đào tạo quy trình nghiệp vụ. Giám sát việc thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ hành chính – nhân sự. Phối hợp giám sát chéo việc thực hiện quy trình nghiệp vụ ngoài lĩnh vực hành chính – nhân sự.