Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T
- Hà Nội: No 07 Thôn Cương Ngô, Cổ Điển B, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 700 - 1 USD
- Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác quản lý thuộc lĩnh vực kế toán tài chính.
- Bố trí, quản lý nhân sự, đào tạo nhân viên và điều phối hoạt động của phòng Kế toán
- Theo dõi, hạch toán TSCĐ, quản lý CCDC và các khoản trích lập dự phòng
- Kiểm soát chứng từ thanh toán, hạch toán công nợ, doanh thu, chi phí
- Lập báo cáo quản trị, báo cáo thuế, báo cáo phân tích kết quả kinh doanh hàng tháng
- Quản lý công nợ phải thu, phải trả theo kế hoạch; cân đối dòng tiền hàng tuần, hàng tháng.
- Kiểm soát số liệu trên hệ thống phần mềm kế toán nội bộ, thuế, ERP kịp thời, chính xác
- Quyết toán, hoàn thuế, làm việc với các cơ quan chức năng
- Xây dựng các quy định liên quan đến chính sách tài chính của công ty
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kiến thức sâu rộng về luật liên quan tài chính kế toán, luật thuế TNDN
- Nắm vững luật kế toán, luật thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện dưới luật
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI