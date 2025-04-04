Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

- Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác quản lý thuộc lĩnh vực kế toán tài chính.

- Bố trí, quản lý nhân sự, đào tạo nhân viên và điều phối hoạt động của phòng Kế toán

- Theo dõi, hạch toán TSCĐ, quản lý CCDC và các khoản trích lập dự phòng

- Kiểm soát chứng từ thanh toán, hạch toán công nợ, doanh thu, chi phí

- Lập báo cáo quản trị, báo cáo thuế, báo cáo phân tích kết quả kinh doanh hàng tháng

- Quản lý công nợ phải thu, phải trả theo kế hoạch; cân đối dòng tiền hàng tuần, hàng tháng.

- Kiểm soát số liệu trên hệ thống phần mềm kế toán nội bộ, thuế, ERP kịp thời, chính xác

- Quyết toán, hoàn thuế, làm việc với các cơ quan chức năng

- Xây dựng các quy định liên quan đến chính sách tài chính của công ty

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc