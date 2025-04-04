Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T

Mức lương
700 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: No 07 Thôn Cương Ngô, Cổ Điển B, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 700 - 1 USD

- Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác quản lý thuộc lĩnh vực kế toán tài chính.
- Bố trí, quản lý nhân sự, đào tạo nhân viên và điều phối hoạt động của phòng Kế toán
- Theo dõi, hạch toán TSCĐ, quản lý CCDC và các khoản trích lập dự phòng
- Kiểm soát chứng từ thanh toán, hạch toán công nợ, doanh thu, chi phí
- Lập báo cáo quản trị, báo cáo thuế, báo cáo phân tích kết quả kinh doanh hàng tháng
- Quản lý công nợ phải thu, phải trả theo kế hoạch; cân đối dòng tiền hàng tuần, hàng tháng.
- Kiểm soát số liệu trên hệ thống phần mềm kế toán nội bộ, thuế, ERP kịp thời, chính xác
- Quyết toán, hoàn thuế, làm việc với các cơ quan chức năng
- Xây dựng các quy định liên quan đến chính sách tài chính của công ty
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kiến thức sâu rộng về luật liên quan tài chính kế toán, luật thuế TNDN
- Nắm vững luật kế toán, luật thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện dưới luật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23, ngách 405/17 đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

