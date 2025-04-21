Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD

1. Huy động vốn, quản lý và kiểm soát hiệu quả sử dụng vốn

• Thiết lập các chính sách liên quan đến huy động vốn phù hợp với nhu cầu phát triển của Doanh nghiệp

• Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các đầu mối huy động vốn cho công ty (ngân hàng/ nhà đầu tư tiềm năng)

• Kiểm soát/ theo dõi thông tin/ hồ sơ cung cấp cho bên tài trợ vốn đảm bảo việc huy động vốn được thành công

2. Quản lý Tài chính (dòng tiền, chi phí, rủi ro)

• Thực hiện báo cáo dòng tiền, dự báo dòng tiền ngắn hạn và trung hạn, lập kế hoạch, quy trình và kiểm soát dự báo dòng tiền, hỗ trợ quản lý lưu chuyển nguồn vốn hợp lý

• Lên các kế hoạch, mô hình tài chính, kế hoạch ngân sách, chiến lược của công ty.

• Kiểm soát chi phí, kết quả kinh doanh, sức khỏe tài chính của công ty định kỳ

• Thực hiện các báo cáo tài chính, tiến hành đo lường, phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính của công ty nhằm hỗ trợ việc thực thi và ra các quyết định liên quan đến đầu tư, tài chính, phát triển kinh doanh