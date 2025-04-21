Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Mức lương
2 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 ngõ 95 chùa Bộc, Đống Đa, HN

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 2 - 25 USD

1. Huy động vốn, quản lý và kiểm soát hiệu quả sử dụng vốn
• Thiết lập các chính sách liên quan đến huy động vốn phù hợp với nhu cầu phát triển của Doanh nghiệp
• Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các đầu mối huy động vốn cho công ty (ngân hàng/ nhà đầu tư tiềm năng)
• Kiểm soát/ theo dõi thông tin/ hồ sơ cung cấp cho bên tài trợ vốn đảm bảo việc huy động vốn được thành công
2. Quản lý Tài chính (dòng tiền, chi phí, rủi ro)
• Thực hiện báo cáo dòng tiền, dự báo dòng tiền ngắn hạn và trung hạn, lập kế hoạch, quy trình và kiểm soát dự báo dòng tiền, hỗ trợ quản lý lưu chuyển nguồn vốn hợp lý
• Lên các kế hoạch, mô hình tài chính, kế hoạch ngân sách, chiến lược của công ty.
• Kiểm soát chi phí, kết quả kinh doanh, sức khỏe tài chính của công ty định kỳ
• Thực hiện các báo cáo tài chính, tiến hành đo lường, phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính của công ty nhằm hỗ trợ việc thực thi và ra các quyết định liên quan đến đầu tư, tài chính, phát triển kinh doanh

Với Mức Lương 2 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5,6 Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

