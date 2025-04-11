Tuyển Trưởng phòng tài chính Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 USD

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN (CFAO)

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Giám đốc Tài chính – Kế toán là đối tác chiến lược của Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị, chịu trách nhiệm toàn diện về quản trị tài chính – kế toán, kiểm soát ngân sách, và định hướng chiến lược tài chính dài hạn của Công ty. Vai trò này không chỉ đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và chuẩn mực kế toán, mà còn định hình cấu trúc tài chính vững chắc, tối ưu hóa nguồn vốn, quản trị rủi ro, và thúc đẩy tăng trưởng bền vững thông qua việc ra quyết định dựa trên dữ liệu tài chính chính xác và chuyên sâu.

________________________________________

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Tư vấn chiến lược tài chính – kế toán

• Tham mưu cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành về hoạch định chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn.

• Thiết lập chính sách tài chính, kế toán phù hợp với định hướng phát triển và mô hình kinh doanh của Công ty.

• Đề xuất phương án sử dụng, phân bổ và tối ưu hóa nguồn vốn (capital allocation), nâng cao năng lực sinh lời trên vốn đầu tư (ROIC).



2. Quản trị tài chính tổng thể

• Xây dựng và giám sát hệ thống ngân sách toàn Công ty: lập, theo dõi, điều chỉnh và đánh giá hiệu quả thực thi.

• Thực hiện quản lý dòng tiền (cash flow), dự báo dòng tiền và đảm bảo khả năng thanh khoản ngắn – dài hạn.

• Đánh giá, lựa chọn và quản lý các công cụ tài chính, đầu tư, tín dụng và tài trợ vốn (debt/equity).

• Làm việc với ngân hàng, tổ chức tài chính, kiểm toán, nhà đầu tư và các bên liên quan để đảm bảo dòng vốn bền vững.



3. Tổ chức và điều hành công tác kế toán

• Kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán tại Công ty và các đơn vị thành viên, bảo đảm tuân thủ chuẩn mực kế toán (VAS, IFRS nếu áp dụng) và pháp luật hiện hành.

• Phê duyệt báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị định kỳ và đột xuất.

• Xây dựng cơ cấu tổ chức phòng kế toán – tài chính, quy trình nghiệp vụ và chính sách kiểm soát nội bộ.



4. Phân tích tài chính phục vụ điều hành

• Thực hiện phân tích tài chính định kỳ: P&L, Balance Sheet, Cash Flow, hiệu suất kinh doanh theo chuỗi và ngành hàng.

• Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, dashboard tài chính giúp lãnh đạo ra quyết định nhanh, chính xác.

• Đề xuất các mô hình tài chính, dự báo và phân tích kịch bản phục vụ lập kế hoạch kinh doanh và chiến lược đầu tư.



5. Quản trị rủi ro và tuân thủ

• Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro tài chính và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động tài chính.

• Theo dõi và kiểm soát rủi ro thuế, pháp lý, tín dụng, nợ xấu và các khoản phải thu phải trả.

• Đảm bảo tính tuân thủ với các quy định tài chính hiện hành, tiêu chuẩn kiểm toán và yêu cầu báo cáo công bố thông tin.



6. Quản lý và phát triển đội ngũ tài chính – kế toán

• Tuyển dụng, đào tạo, dẫn dắt và phát triển đội ngũ kế toán – tài chính chuyên nghiệp, có năng lực quản trị và tư duy chiến lược.

• Xây dựng văn hóa làm việc hiệu quả, minh bạch, đổi mới và hướng đến kết quả.

• Thiết lập KPIs, đánh giá hiệu quả làm việc và xây dựng lộ trình phát triển cho từng thành viên.