Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
- Hà Nội: Tầng 4, toà Duanta, LK19
- 15 KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Mô tả công việc
- Lập và quản lý báo cáo tài chính:
- Quản lý công nợ phải thu và phải trả:
- Kiểm soát dòng tiền và ngân sách:
- Tổ chức và quản lý hệ thống kế toán:
• Phân công nhiệm vụ và giám sát hoạt động của các bộ phận kế toán: ngân hàng, thuế, giá thành, công nợ.
• Kiểm soát, rà soát và ký duyệt các nghiệp vụ kế toán, chứng từ liên quan.
- Quản lý thuế và các nghĩa vụ pháp lý:
• Giám sát việc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế, hoàn thuế VAT của doanh nghiệp đảm bảo đúng luật và tối ưu chi phí thuế.
• Giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh tra, kiểm tra thuế & Hoàn thuế VAT.
- Tính giá thành và quản lý chi phí
- Vận hành hệ thống ERP và phần mềm kế toán:
- Lập kế hoạch tài chính và ngân sách
- Kiểm soát nội bộ tài chính
- Phân tích tài chính và tham mưu chiến lược:
- Quản lý nhân sự phòng kế toán
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI