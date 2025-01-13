Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả công việc

- Lập và quản lý báo cáo tài chính:

- Quản lý công nợ phải thu và phải trả:

- Kiểm soát dòng tiền và ngân sách:

- Tổ chức và quản lý hệ thống kế toán:

• Phân công nhiệm vụ và giám sát hoạt động của các bộ phận kế toán: ngân hàng, thuế, giá thành, công nợ.

• Kiểm soát, rà soát và ký duyệt các nghiệp vụ kế toán, chứng từ liên quan.

- Quản lý thuế và các nghĩa vụ pháp lý:

• Giám sát việc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế, hoàn thuế VAT của doanh nghiệp đảm bảo đúng luật và tối ưu chi phí thuế.

• Giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh tra, kiểm tra thuế & Hoàn thuế VAT.

- Tính giá thành và quản lý chi phí

- Vận hành hệ thống ERP và phần mềm kế toán:

- Lập kế hoạch tài chính và ngân sách

- Kiểm soát nội bộ tài chính

- Phân tích tài chính và tham mưu chiến lược:

- Quản lý nhân sự phòng kế toán