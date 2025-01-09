Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tkmb làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tkmb làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tkmb
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Công Ty Cổ Phần Tkmb

Trưởng phòng tài chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Tkmb

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lot B2/1

- 6, VL1 Street, Vinh Loc 2 Industrial Park, Ben Luc Dist., Long An, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Rà soát và kiểm tra dữ liệu nhập – xuất tiêu hao nguyên vật liệu và vật tư của các bộ phận trên phần mềm ERP;
- Theo dõi chi phí sản xuất để đảm bảo dữ liệu về chi phí được cập nhật đầy đủ và đúng hạn;
- Hàng ngày đối chiếu tiêu hao của sản xuất và định mức để kiểm soát hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu;
- Hàng ngày theo dõi giờ máy sản xuất báo cáo và giờ máy kế hoạch;
- Kiểm tra và so sánh chi phí sản xuất và chi phí kinh doanh theo khoản mục phí/phòng ban phát sinh trong tháng;
- Theo dõi và phân bổ chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định, thuê máy móc thiết bị;
- Thu thập dữ liệu, tính giá thành;
- Kiểm tra và làm báo cáo phân tích về chi phí, giá thành;
- Tham gia kiểm kê tồn kho hàng tháng hoặc bất thường theo yêu cầu của Công ty;
- Tư vấn cho Team Leader trong việc xây dựng cost center, cách thức phân bổ chi phí, ma trận phân bổ chi phí, quy trình kiểm soát, để sử dụng hiệu quả chi phí và phù hợp với thực tế công ty;
- Thực hiện các báo cáo thống kê và các báo cáo quản trị khác khi có yêu cầu;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tkmb Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tkmb

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tkmb

Công Ty Cổ Phần Tkmb

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot B2/1-6, VL1 Street, Vinh Loc 2 Industrial Park, Ben Luc Dist., Long An, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-tai-chinh-thu-nhap-thuong-luong-tai-long-an-job296916
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH SDS Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TM XD Diệu Long
Tuyển Trưởng phòng tài chính Cty TNHH TM XD Diệu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 15 USD
Cty TNHH TM XD Diệu Long
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 900 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Tuyển Trưởng phòng tài chính Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pegasus International College
Tuyển Trưởng phòng tài chính Pegasus International College làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Pegasus International College
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mecsu
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Mecsu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Mecsu
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng tài chính Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 20/09/2025
Long An Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Hạn nộp: 30/11/2025
Long An Hà Nội Khánh Hòa Còn 74 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH SDS Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TM XD Diệu Long
Tuyển Trưởng phòng tài chính Cty TNHH TM XD Diệu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 15 USD
Cty TNHH TM XD Diệu Long
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 900 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Tuyển Trưởng phòng tài chính Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pegasus International College
Tuyển Trưởng phòng tài chính Pegasus International College làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Pegasus International College
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mecsu
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Mecsu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Mecsu
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng tài chính Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tkmb làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tkmb
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm