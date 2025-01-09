Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tkmb làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

- Rà soát và kiểm tra dữ liệu nhập – xuất tiêu hao nguyên vật liệu và vật tư của các bộ phận trên phần mềm ERP;

- Theo dõi chi phí sản xuất để đảm bảo dữ liệu về chi phí được cập nhật đầy đủ và đúng hạn;

- Hàng ngày đối chiếu tiêu hao của sản xuất và định mức để kiểm soát hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu;

- Hàng ngày theo dõi giờ máy sản xuất báo cáo và giờ máy kế hoạch;

- Kiểm tra và so sánh chi phí sản xuất và chi phí kinh doanh theo khoản mục phí/phòng ban phát sinh trong tháng;

- Theo dõi và phân bổ chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định, thuê máy móc thiết bị;

- Thu thập dữ liệu, tính giá thành;

- Kiểm tra và làm báo cáo phân tích về chi phí, giá thành;

- Tham gia kiểm kê tồn kho hàng tháng hoặc bất thường theo yêu cầu của Công ty;

- Tư vấn cho Team Leader trong việc xây dựng cost center, cách thức phân bổ chi phí, ma trận phân bổ chi phí, quy trình kiểm soát, để sử dụng hiệu quả chi phí và phù hợp với thực tế công ty;

- Thực hiện các báo cáo thống kê và các báo cáo quản trị khác khi có yêu cầu;