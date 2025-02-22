Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 90 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch truyền thông Nhân hiệu. Biên tập, quản lý và đăng bài truyền thông trên các nền tảng Social Media như FaceBook, Tiktok, Youtube, Website của Công ty.

Tham gia các hoạt động của Công ty như Tổ chức sự kiện, làm phim, TVC, MV,… để lấy tư liệu truyển thông

Lập kế hoạch truyền thông cho Công ty và cho đối tác

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc tại : P12A01, Tầng 13, Tòa nhà Sunrise, 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy,Hà Nội

Trình độ học vấn / chuyên môn: Tốt nghiệp đại học

Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí PHỤ TRÁCH truyền thông nhân hiệu/Content/ Social Media

Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing - Truyền thông - Báo chí hoặc các khối ngành khác có liên quan.

Am hiểu các nền tảng mạng xã hội Facebook, tiktok, Youtube, Instagram.

Ưu tiên tự tin, ngoại hình sáng, các bạn đã có trải nghiệm tại các vị trí MC, VJ,..

Năng động, hoạt bát, sáng tạo và không ngại thử sức ở lĩnh vực mới

Có khả năng chụp ảnh, quay và dựng video bằng capcut ở mức cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 10 triệu -15 triệu (hoặc thỏa thuận)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến. Sếp làm việc có tâm, đồng nghiệp thân thiện.

Chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động

Chính sách nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ phép năm, nghỉ phép bù đầy đủ cho CBNV.

Thời gian: Thứ 2 – Thứ 7 ( Tháng làm 2 thứ 7) từ 8h30 – 17h30. Riêng thứ 7 làm tới 16h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin