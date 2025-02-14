Tuyển Truyền thông Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Chuyên viên phụ trách Truyền thông & Đối ngoại - Hợp tác quốc tế

(nhân sự thuộc Văn phòng Trung ương Hiệp hội)

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các ứng cử viên quan tâm và đã tham gia nhiều vào các công tác thiện nguyện và phục vụ cộng đồng.

- Tốt nghiệp từ đại học trở lên trong chuyên ngành liên quan, ưu tiên các ứng cử viên tốt nghiệp các trường như Đại học Ngoại thương, Học viện ngoại giao, Báo chí tuyên truyền, Đại học ngoại ngữ, ĐH Quốc gia, Khoa học xã hội nhân văn, ...

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông; có kinh nghiệm thiết kế đồ hoạ.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có khả năng giao tiếp, phiên dịch thành thạo tiếng Anh, có một trong những chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS (trên 6.5); TOEIC (trên 700) hoặc tương đương;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

Tại Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh phục vụ lợi ích của cộng đồng và xã hội, trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Được nghỉ tết, nghỉ lễ, v.v... theo quy định của Luật Lao động và chính sách của Hiệp hội;

- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và đi nghỉ mát theo chế độ của Hiệp hội;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

