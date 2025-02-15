Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR
- Hà Nội: Toà nhà Minori 67A, Trương Định, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Nghiên cứu, lên ý tưởng sáng tạo, xây dựng kịch bản truyền thông.
Nghiên cứu xu hướng thị trường, nghiên cứu content ads đối thủ.
Tìm kiếm và làm việc về bối cảnh, diễn viên để quay video giới thiệu sản phẩm.
Điều phối buổi quay, đảm bảo chất lượng video, đảm bảo video follow đúng kịch bản.
Làm việc, phối hợp với các bộ phận liên quan (editor, design, marketing).
Xây dựng và mở rộng mạng lưới đối tác, khách hàng tiềm năng phục vụ cho các hoạt động truyền thông và kinh doanh.
Duy trì, phát triển quan hệ hợp tác để hỗ trợ triển khai các dự án và công việc liên quan.
Một số đầu việc khác của vị trí..........
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng viết lách tốt, khả năng tư duy ngôn ngữ tốt.
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thị trường.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Khả năng ứng biến linh hoạt, chịu được áp lực.
Khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ cơ bản (Google sheet, công cụ báo cáo)
Tinh thần làm việc nhóm và khả năng kết nối tốt
Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả hoạt động truyền thông
Có nguyện vọng thăng tiến xa trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: Gửi xe, Ăn trưa và các phụ cấp khác.
Được hướng dẫn quá trình xây dựng kịch bản
Được tìm hiểu và học hỏi nhiều từ các mentor có nhiều kinh nghiệm
Được phát huy và tự do sáng tạo ý tưởng
Tham gia các chương trình nội bộ của công ty (sinh nhật, du lịch,...) hàng tháng, hàng quý, ...
Happy Day vào mỗi thứ 2, 4, 6 với hoa quà, đồ ăn mặn.
Được đóng BHXH sau khi trở thành nhân viên chính thức 3 tháng. Nghỉ phép 1 ngày/1 tháng. Có cộng dồn.
Thời gian làm việc: 9h - 17h30, từ thứ 2 – thứ 7. Nghỉ 2 thứ 7 mỗi tháng.
Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13, các chế độ đãi ngộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI