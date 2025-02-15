Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR

Truyền thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Minori 67A, Trương Định, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nghiên cứu, lên ý tưởng sáng tạo, xây dựng kịch bản truyền thông.
Nghiên cứu xu hướng thị trường, nghiên cứu content ads đối thủ.
Tìm kiếm và làm việc về bối cảnh, diễn viên để quay video giới thiệu sản phẩm.
Điều phối buổi quay, đảm bảo chất lượng video, đảm bảo video follow đúng kịch bản.
Làm việc, phối hợp với các bộ phận liên quan (editor, design, marketing).
Xây dựng và mở rộng mạng lưới đối tác, khách hàng tiềm năng phục vụ cho các hoạt động truyền thông và kinh doanh.
Duy trì, phát triển quan hệ hợp tác để hỗ trợ triển khai các dự án và công việc liên quan.
Một số đầu việc khác của vị trí..........

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức nền tảng về biên kịch, truyền thông, marketing.
Khả năng viết lách tốt, khả năng tư duy ngôn ngữ tốt.
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thị trường.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Khả năng ứng biến linh hoạt, chịu được áp lực.
Khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ cơ bản (Google sheet, công cụ báo cáo)
Tinh thần làm việc nhóm và khả năng kết nối tốt
Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả hoạt động truyền thông
Có nguyện vọng thăng tiến xa trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 – 12 triệu /tháng (theo năng lực và hiệu quả công việc)
Phụ cấp: Gửi xe, Ăn trưa và các phụ cấp khác.
Được hướng dẫn quá trình xây dựng kịch bản
Được tìm hiểu và học hỏi nhiều từ các mentor có nhiều kinh nghiệm
Được phát huy và tự do sáng tạo ý tưởng
Tham gia các chương trình nội bộ của công ty (sinh nhật, du lịch,...) hàng tháng, hàng quý, ...
Happy Day vào mỗi thứ 2, 4, 6 với hoa quà, đồ ăn mặn.
Được đóng BHXH sau khi trở thành nhân viên chính thức 3 tháng. Nghỉ phép 1 ngày/1 tháng. Có cộng dồn.
Thời gian làm việc: 9h - 17h30, từ thứ 2 – thứ 7. Nghỉ 2 thứ 7 mỗi tháng.
Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13, các chế độ đãi ngộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 67A, Trương Định, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truyen-thong-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job298488
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Tuyển Truyền thông Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BKG VINA
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BKG VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH BKG VINA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Hạn nộp: 02/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Tuyển Truyền thông Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BKG VINA
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BKG VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH BKG VINA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Hạn nộp: 02/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Truyền thông CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ JMB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ JMB VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Smart Cloud (FCI)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH ART NATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH ART NATURE
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông 5S Consulting & Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu 5S Consulting & Media
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông công ty TNHH Phát triển giáo dục ZURA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận công ty TNHH Phát triển giáo dục ZURA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ DUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ DUY
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO Ô TÔ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO Ô TÔ VIỆT NAM
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư An Bình Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư An Bình Finance
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông công ty TNHH Phát triển giáo dục ZURA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận công ty TNHH Phát triển giáo dục ZURA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Kombo làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Kombo
23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC
1 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần King&Queen Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần King&Queen Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ O.C.D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ O.C.D
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BKG VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH BKG VINA
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
20 - 45 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm