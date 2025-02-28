Tuyển Truyền thông Công Ty TNHH Collab Music Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị The Manor Central Park đường vành đai 3, Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lên kế hoạch xây dựng và phát triển hệ thống Page Facebook liên quan đến âm nhạc, giải trí....

- Lên kế hoạch, trực tiếp sản xuất nội dung và hình ảnh, chia sẻ thông tin hữu ích về: thị trường âm nhạc, kiến thức âm nhạc, thông tin phát hành,...

- Bắt trend, sáng tạo content, sản xuất bài đăng cho các fanpage của công ty.

- Quản lý group facebook của công ty.

- Chăm kênh, theo dõi hiệu quả bài đăng theo kế hoạch.

- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định của đội nhóm và quản lý trực tiếp định kì và khi được yêu cầu.

- Hỗ trợ các đội nhóm, phòng ban khác

- Thực hiện các công việc được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng chuyên ngành liên quan Marketing, truyền thông, báo chí,...

- Có kinh nghiệm làm việc vị trí liên quan ít nhất 6 tháng

- Có kinh nghiệm quản trị page, có kinh nghiệm xây dựng và phát triển hệ thống page truyền thông

- Đam mê yêu thích nắm bắt được xu thế thị trường âm nhạc là 1 lợi thế

- Kỹ năng truyền tải thông điệp bằng ngôn ngữ, hình ảnh, video thành thạo, gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo, cởi mở, ham học hỏi và thường xuyên cập nhập xu hướng mới

- Có thể sử dụng các phần mềm liên quan phục vụ cho công việc như Canva, Capcut, Photoshop,... là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Collab Music Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 10 triệu đồng/Tháng

- Thời gian làm việc: 08h30-18h00, nghỉ trưa 01h30 phút.

- Nghỉ chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định.

- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của nhà nước

• Môi trường làm việc - văn hóa Công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

- Đồng nghiệp cởi mở, thân thiện.

- Đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công việc.

Địa điểm làm việc

- Khu đô thị The Manor Central Park đường vành đai 3, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Collab Music Group

