Tuyển Truyền thông Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Vietsoftpro
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12 ngõ 71 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia sản xuất nội dung cho các sản phẩm truyền thông của Tập đoàn: viết bài (website, báo chí, ...), kịch bản sự kiện, kịch bản video truyền thông,...
- Phụ trách tổ chức sự kiện: Xây dựng kế hoạch, điều phối và thực thi các chương trình sự kiện đối nội, đối ngoại của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
- Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp liên quan tới công việc tổ chức sự kiện
- Truyền thông nội bộ: Tổ chức các hoạt động, phong trào nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn.
- Quản lý các kênh truyền thông của Tập đoàn: website, mạng nội bộ, radio.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

˗ Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
˗ Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm hoạt động tổ chức lĩnh vực dự án ứng dụng CNTT;
˗ Có trách nhiệm, bám sát việc triển khai và đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn;
˗ Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc chủ động, lập kế hoạch,....

Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN, thai sản,... theo quy định của Luật lao động
Hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe...
Có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp
Được cấp máy tính để làm việc
Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, chuyên nghiệp và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vietsoftpro

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12/71 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truyen-thong-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job297015
