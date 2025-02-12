Tuyển Truyền thông Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trường Đại học CMC
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Trường Đại học CMC

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Trường Đại học CMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động, sự kiện, các cuộc thi sáng tạo, văn hóa nghệ thuật, thể thao, chương trình giao lưu, tham quan, các buổi talk show, hội thảo, truyền cảm hứng sinh viên, kết nối sinh viên.
Phối hợp với các khoa để lên kế hoạch, tổ chức các cuộc thi và các hoạt động về chuyên môn, olympic, nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
Tham gia hỗ trợ điều phối, định hướng hoạt động của các CLB sinh viên.
Xây dựng, điều phối và sản xuất các nội dung truyền thông về hoạt động sinh viên trên các nền tảng: Fanpage, YouTube, Website, TikTok...
Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Giáo dục, Nhân văn, Truyền thông, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Công tác sinh viên, tổ chức sự kiện, truyền thông;
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục Đại học/Cao đẳng;
Ứng viên từng tham gia các công tác hoạt động Đoàn, Hội, các câu lạc bộ sinh viên là một lợi thế.
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức điều phối, thường xuyên cập nhật truyền thông, công nghệ;
Có kỹ năng thuyết trình, trình bày trước đám đông;
Có tư duy về thẩm mỹ, khả năng viết content truyền thông;
Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế là một lợi thế;
Năng động, hòa đồng, nhiệt tình, có khả năng hoạt náo, xây dựng mạng lưới;
Có khả năng làm việc nhóm và làm việc dưới áp lực công việc;
Có định hướng phát triển lâu dài trong ngành giáo dục.

Tại Trường Đại học CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh (theo năng lực và hiệu quả công việc)
Gói thu nhập năm hấp dẫn theo cơ chế tập đoàn CMC và thưởng KPIs hàng năm ít nhất 01 tháng lương.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn, hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ sư phạm, các lớp đào tạo phát triển nghiệp vụ chuyên môn.
Có cơ hội được học hỏi, đào tạo, định hướng phát triển lên vị trí Giảng viên.
Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Hưởng gói BHSK PJICO dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường và khám sức khỏe định kì hàng năm.
Nhận gói đãi ngộ lên tới 25.000.000đ/năm cho các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật Tập đoàn, 02/09, 08/03, 20/10, 20/11, hiếu hỉ, chăm sóc sức khỏe hàng năm,...
Hạ tầng số, hệ thống LMS và trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho Giảng viên và CBNV.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn.
Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt).
Cơ hội giao lưu, trao đổi trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC, các Công ty thành viên và mạng lưới đối tác của Trường.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h - 17h), nghỉ phép 18 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Đại học CMC

Trường Đại học CMC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tây Mỗ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

