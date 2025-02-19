Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 40 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phát triển và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo Out of Home.

Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với các đối tác, nhà quảng cáo và đại lý truyền thông.

Tư vấn và đề xuất giải pháp truyền thông hiệu quả cho khách hàng.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tốt nghiệp ĐH các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Truyền thông...

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo Out of Home (OOH) là 1 lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập và nhóm.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

