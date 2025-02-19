Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
40 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phát triển và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo Out of Home.
Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với các đối tác, nhà quảng cáo và đại lý truyền thông.
Tư vấn và đề xuất giải pháp truyền thông hiệu quả cho khách hàng.
Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tốt nghiệp ĐH các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Truyền thông...
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo Out of Home (OOH) là 1 lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập và nhóm.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng Hà Nội (Head office): Số 65 Hàm Long – phường Hàng Bài – quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội - Văn phòng Hồ chí Minh: VIC22 – Vinhomes Golden River – Số 02 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

