Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
40 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Phát triển và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo Out of Home.
Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với các đối tác, nhà quảng cáo và đại lý truyền thông.
Tư vấn và đề xuất giải pháp truyền thông hiệu quả cho khách hàng.
Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, tốt nghiệp ĐH các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Truyền thông...
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo Out of Home (OOH) là 1 lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập và nhóm.
Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
