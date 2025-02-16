Tuyển Truyền thông Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Triển khai và thực hiện các hoạt động ngăn ngừa, xử lý khủng hoảng truyền thông cho khách hàng

Xây dựng quy trình, kiểm duyệt kịch bản định hướng dư luận

Tổ chức triển khai, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện các công việc theo kịch bản xử lý khủng hoảng sau khi đã được phê duyệt

Các công việc khác của bộ phận theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành liên quan

Ưu tiên thức tốt về hoạt động PR.

Ưu tiên mối quan hệ với các cơ quan thông tấn, báo đài, và các đơn vị hữu quan

Có khả năng viết tốt, trình bày mạch lạc

Kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày nghỉ lễ, sinh nhật Công ty, tết âm lịch, tết dương lịch.

Bảo hiểm sức khỏe 24/24

Ngày phép: 12 ngày/năm được hưởng nguyên lương (Ngoài các ngày nghỉ lễ theo lịch nhà nước, nghỉ hiếu hỉ, ma chay);

Du lịch hàng năm, Teambuilding cuối năm do công ty tổ chức;

Câu lạc bộ

CLB Game (AOE, LOL, DOTA2, PES, etc.);

CLB Bóng đá;

CLB Cầu lông;

CLB Gym;

CLB Yoga.

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp;

Không gian làm việc đẹp, chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo;

Được làm việc với những người có trình độ chuyên môn cao;

Được tham gia các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Giải đấu bóng đá, cầu lông, Game, sinh nhật, 20/10, 8/3, Men's Day, Gala cuối năm.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viên uy tín;

Đối với nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: được linh động đi muộn hoặc về sớm 1h/ngày;

Được ăn nhẹ vào thứ 5 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vega Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin