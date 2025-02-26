Tuyển Truyền thông Công ty cổ phần Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công ty cổ phần Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Toà nhà SME Hoàng Gia, Tô Hiệu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng & bảo vệ kế hoạch Truyền thông – Marketing 1 năm phù hợp với chiến lược kinh doanh.
Hướng dẫn lập kế hoạch & thẩm định kế hoạch cho đội ngũ nhân sự tuyến dưới.
Thiết lập bộ công cụ, biểu mẫu chuẩn hóa để phục vụ công tác quản trị và vận hành truyền thông.
Phân tích, đánh giá & tối ưu chỉ số Truyền thông – Marketing (ROI, CPA, CPL, CTR…).
Định hướng nội dung truyền thông cho các ấn phẩm video, hình ảnh, bài viết, sự kiện…
Xây dựng & quản trị thương hiệu Học viện qua các kênh PR, Quan hệ Báo chí, Truyền thông Nhân hiệu.
Ứng dụng công nghệ AI & công cụ số hóa để tối ưu hiệu suất làm việc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực Truyền thông – Marketing, đặc biệt trong Giáo dục & Đào tạo Doanh nhân.
Có tư duy chiến lược – thực chiến, khả năng lập kế hoạch & bảo vệ kế hoạch.
Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo & thẩm định kế hoạch của đội nhóm.
Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu & chỉ số marketing (Google Analytics, Meta Ads, CRM, AI tools…).
Có nền tảng Branding, PR, Quan hệ Báo chí, Truyền thông Nhân hiệu.
Tư duy sáng tạo, có khả năng định hướng nội dung cho video, hình ảnh, chiến dịch truyền thông.
Kinh nghiệm quản lý & phát triển đội nhóm.
Sử dụng thành thạo AI và các phần mềm hỗ trợ trong Truyền thông – Marketing.

Tại Công ty cổ phần Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn 25 – 30 triệu/tháng (hoặc cao hơn tùy theo năng lực).
Môi trường làm việc thực chiến, học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia hàng đầu về quản trị doanh nghiệp.
Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn: Giám đốc Truyền thông, Giám đốc Marketing…
Được tham gia các dự án truyền thông chiến lược có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng doanh nhân.
Được học miễn phí hoặc ưu đãi đặc biệt khi tham gia các khóa đào tạo từ Học viện.
Cơ hội kết nối với cộng đồng doanh nhân, diễn giả, chuyên gia đầu ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam

Công ty cổ phần Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô A21, D7 đường số 2, KĐT mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

