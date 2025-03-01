Tuyển Truyền thông Trường Đại học Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Truyền thông Trường Đại học Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Trường Đại học Đại Nam
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Trường Đại học Đại Nam

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Trường Đại học Đại Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Truyền thông tuyển sinh các chương trình đào tạo Sau đại học
Lập kế hoạch, sáng tạo và xây dựng các nội dung liên quan đến truyền thông sau đại học.
Biên tập nội dung các ấn phẩm truyền thông tuyển sinh của VIện đào tạo Sau đại học: tờ rơi, brochure, poster, banner,…
Quản lý và cập nhật thông tin truyền thông trên website, fanpage, các kênh truyền thông của Viện;
Tổ chức các sự kiện truyền thông: hội thảo, ngày hội tư vấn tuyển sinh.
2. Tiếp nhận hồ sơ, tư vấn tuyển sinh
Tư vấn cho ứng viên về các chương trình đào tạo Sau đại học, quy trình tuyển sinh, học phí, học bổng,…
Giải đáp thắc mắc của ứng viên qua điện thoại, email trực tiếp.
Tiếp nhận hồ sơ từ ứng viên: kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và hướng dẫn học viên chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định, giải đáp thắc mắc liên quan đến quy trình nộp hồ sơ (nếu có); lưu trữ hồ sơ bản cứng hoặc bản mềm theo quy trình, nhập thông tin từ hồ sơ vào hệ thống quản lý dữ liệu của Viện,….
Chuẩn bị công tác xét tuyển, thi tuyển của ứng viên: chuẩn bị hồ sơ xét tuyển: hồ sơ thi tuyển; công nhận thí sinh trúng tuyển và chuẩn bị thủ tục nhập học.
3. Các công việc hành chính khác:
Tham gia tổ chức sự kiện các hoạt động khác do Lãnh đạo Trường và Viện phân công;
Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo Viện và Ban giám hiệu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Từ cử nhân trở lên (ưu tiên thạc sĩ) các ngành Truyền thông, Marketing.
- Tuổi: Từ 25 – 30 tuổi
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý truyền thông, tuyển sinh hoặc quản lý đào tạo đại học, sau đại học.
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng. Có kỹ năng biên tập nội dung truyền thông, tuyển sinh.

Tại Trường Đại học Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 08 -12 triệu/tháng
Các chế độ theo quy định của nhà nước
Ưu đãi học phí cho CBNV và con em CBNV
Thưởng thi đua, thưởng thành tích đặc biệt,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Đại học Đại Nam

Trường Đại học Đại Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 phố Xốm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội

