Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà V9
- A8, khu đô thị mới The Terra An Hưng, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thiết kế POP các chương trình khuyến mại của hãng thời trang.
- Setup chụp, chỉnh sửa các sản phẩm thời trang, mẫu ảnh.
- Quay và edit video, tiktok, reels, short video về thương hiệu và các sản phẩm theo yêu cầu công việc.
- Nghiên cứu các trend thịnh hành, đề xuất các ý tưởng mới.
- Chịu trách nhiệm về hình ảnh sản phẩm, video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch marketing của công ty.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm về việc quay dựng livestream. Chụp ảnh mẫu thiết kế
- Nam / Nữ tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan.
- Sử dụng tốt Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Capcut PC.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, khả năng làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 10 -15 Triệu / tháng
- Thưởng lễ, thưởng Tết theo quy định.
- Tham gia đủ BHXH theo quy định.
- Có cơ hội phát triển, làm việc lâu dài với công ty.
- Ưu đãi mua hàng nội bộ lên tới 40%.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
