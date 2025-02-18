Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà V9 - A8, khu đô thị mới The Terra An Hưng, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế POP các chương trình khuyến mại của hãng thời trang.

- Setup chụp, chỉnh sửa các sản phẩm thời trang, mẫu ảnh.

- Quay và edit video, tiktok, reels, short video về thương hiệu và các sản phẩm theo yêu cầu công việc.

- Nghiên cứu các trend thịnh hành, đề xuất các ý tưởng mới.

- Chịu trách nhiệm về hình ảnh sản phẩm, video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch marketing của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về việc quay dựng livestream. Chụp ảnh mẫu thiết kế

- Nam / Nữ tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan.

- Sử dụng tốt Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Capcut PC.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 -15 Triệu / tháng

- Thưởng lễ, thưởng Tết theo quy định.

- Tham gia đủ BHXH theo quy định.

- Có cơ hội phát triển, làm việc lâu dài với công ty.

- Ưu đãi mua hàng nội bộ lên tới 40%.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin