Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Truyền thông

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 397/2/5, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để tạo ra nội dung chất lượng cao, thu hút khách hàng.
Viết bài, biên tập và tối ưu hóa nội dung cho website, blog, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác.
Quản lý và cập nhật nội dung trên các nền tảng số, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả.
Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả của chiến dịch marketing nội dung và tối ưu hóa chiến lược.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để tạo ra các chiến dịch marketing tích hợp.
Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các blogger, influencer và các đối tác truyền thông khác.
Theo dõi và báo cáo hiệu quả công việc định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.
Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và thu hút.
Hiểu biết về SEO, SEM và các kỹ thuật tối ưu hóa nội dung.
Thành thạo các công cụ marketing online như Google Analytics, Facebook Insights, ...
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các đề xuất cải thiện.
Am hiểu về các lĩnh vực tư vấn, tư vấn động hóa, hoặc các lĩnh vực khác liên quan đến công ty là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 4, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

