Tuyển Truyền thông NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Phát triển khung chiến lược truyền thông không chỉ đồng bộ mà còn thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số và phát triển văn hóa của ngân hàng.

Xây dựng các câu chuyện/thông điệp hấp dẫn, lôi cuốn, lồng ghép các định hướng chuyển đổi cốt lõi—hiện đại hóa số, lấy khách hàng làm trung tâm và phát triển bền vững—vào truyền thông về sứ mệnh của ngân hàng.

Thiết kế và triển khai chiến lược truyền thông đa kênh nhằm nâng cao uy tín của ngân hàng và gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu.

Thống nhất và điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ và đối ngoại nhằm đảm bảo thông điệp nhất quán, mạnh mẽ tại mọi điểm tiếp xúc với các bên liên quan.

Xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với Ban Lãnh đạo cấp cao để đảm bảo các sáng kiến truyền thông được tích hợp một cách chiến lược với các mục tiêu kinh doanh trọng yếu.

Chủ động quản lý hoạt động truyền thông khủng hoảng và triển khai các chiến thuật quản trị danh tiếng hiệu quả nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, đồng thời dẫn dắt tổ chức vượt qua các giai đoạn thay đổi nhanh chóng.

Quản lý và giám sát các chương trình truyền thông nội bộ nhằm tăng cường sự gắn kết của nhân viên và thúc đẩy sự đoàn kết trong tổ chức.

Dẫn dắt việc xây dựng và triển khai các chiến lược/biện pháp truyền thông về thay đổi, hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi kinh doanh.

Xây dựng và kiểm duyệt tất cả các tài liệu truyền thông để đảm bảo tính rõ ràng, hiệu quả và nhất quán với tầm nhìn và giá trị của công ty

Hợp tác chặt chẽ với Ban Lãnh đạo cấp cao để đảm bảo tất cả các sáng kiến truyền thông được liên kết chặt chẽ với các mục tiêu kinh doanh. Điều này bao gồm khả năng linh hoạt điều chỉnh các thông điệp truyền thông một cách nhanh chóng để ứng phó với các thay đổi về quy định hoặc biến động thị trường, đồng thời đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt mô hình hoạt động nội bộ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với các cơ quan truyền thông, chuyên gia trong ngành và các bên liên quan chủ chốt, đảm bảo mọi tương tác đều tuân thủ đầy đủ các quy định nội bộ và được tích hợp liền mạch vào mô hình hoạt động của chúng ta.

Dẫn dắt việc xây dựng và phát hành thông cáo báo chí, giám sát các hoạt động tương tác với giới truyền thông, và triển khai các chiến dịch quan hệ công chúng. Giám sát quy trình soạn thảo, kiểm duyệt và phê duyệt tất cả các tài liệu đối ngoại, đảm bảo phát hành kịp thời và phối hợp chặt chẽ.

Thúc đẩy việc tạo ra nội dung thể hiện vai trò dẫn dắt tư tưởng, bao gồm các bài phát biểu quan trọng và truyền thông từ cấp lãnh đạo. Hợp tác với các chuyên gia nội bộ để soạn thảo, hoàn thiện và phổ biến nội dung chuyên ngành phản ánh các khuôn khổ thông điệp đã được thiết lập của chúng ta.

Xây dựng và thực thi các chiến lược truyền thông số, bao gồm cả sự hiện diện trên mạng xã hội nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi, ưu tiên lấy khách hàng làm trung tâm và hoạt động dựa trên khuôn khổ quản trị mạnh mẽ.

Triển khai các hệ thống giám sát mạnh mẽ, tuân thủ theo cơ chế quản trị, để theo dõi danh tiếng thương hiệu trực tuyến và đánh giá cảm xúc của khách hàng, đảm bảo khả năng kiểm soát trong bối cảnh số hóa đang chuyển đổi nhanh chóng.

Giám sát quy trình tạo nội dung để đảm bảo rằng tất cả các tài liệu phản ánh bản sắc doanh nghiệp, tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị nghiêm ngặt và hỗ trợ các ưu tiên kinh doanh chính.

Lãnh đạo và hướng dẫn đội ngũ chuyên viên truyền thông.

Giám sát ngân sách truyền thông, đảm bảo hiệu quả chi phí và đo lường lợi tức đầu tư (ROI).

Thúc đẩy cải tiến liên tục trong các hoạt động truyền thông thông qua phân tích dữ liệu và khai thác thông tin chi tiết.