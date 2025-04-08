Tuyển Truyền thông NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Truyền thông NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển khung chiến lược truyền thông không chỉ đồng bộ mà còn thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số và phát triển văn hóa của ngân hàng.
Xây dựng các câu chuyện/thông điệp hấp dẫn, lôi cuốn, lồng ghép các định hướng chuyển đổi cốt lõi—hiện đại hóa số, lấy khách hàng làm trung tâm và phát triển bền vững—vào truyền thông về sứ mệnh của ngân hàng.
Thiết kế và triển khai chiến lược truyền thông đa kênh nhằm nâng cao uy tín của ngân hàng và gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu.
Thống nhất và điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ và đối ngoại nhằm đảm bảo thông điệp nhất quán, mạnh mẽ tại mọi điểm tiếp xúc với các bên liên quan.
Xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với Ban Lãnh đạo cấp cao để đảm bảo các sáng kiến truyền thông được tích hợp một cách chiến lược với các mục tiêu kinh doanh trọng yếu.
Chủ động quản lý hoạt động truyền thông khủng hoảng và triển khai các chiến thuật quản trị danh tiếng hiệu quả nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, đồng thời dẫn dắt tổ chức vượt qua các giai đoạn thay đổi nhanh chóng.
Quản lý và giám sát các chương trình truyền thông nội bộ nhằm tăng cường sự gắn kết của nhân viên và thúc đẩy sự đoàn kết trong tổ chức.
Dẫn dắt việc xây dựng và triển khai các chiến lược/biện pháp truyền thông về thay đổi, hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi kinh doanh.
Xây dựng và kiểm duyệt tất cả các tài liệu truyền thông để đảm bảo tính rõ ràng, hiệu quả và nhất quán với tầm nhìn và giá trị của công ty
Hợp tác chặt chẽ với Ban Lãnh đạo cấp cao để đảm bảo tất cả các sáng kiến truyền thông được liên kết chặt chẽ với các mục tiêu kinh doanh. Điều này bao gồm khả năng linh hoạt điều chỉnh các thông điệp truyền thông một cách nhanh chóng để ứng phó với các thay đổi về quy định hoặc biến động thị trường, đồng thời đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt mô hình hoạt động nội bộ.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với các cơ quan truyền thông, chuyên gia trong ngành và các bên liên quan chủ chốt, đảm bảo mọi tương tác đều tuân thủ đầy đủ các quy định nội bộ và được tích hợp liền mạch vào mô hình hoạt động của chúng ta.
Dẫn dắt việc xây dựng và phát hành thông cáo báo chí, giám sát các hoạt động tương tác với giới truyền thông, và triển khai các chiến dịch quan hệ công chúng. Giám sát quy trình soạn thảo, kiểm duyệt và phê duyệt tất cả các tài liệu đối ngoại, đảm bảo phát hành kịp thời và phối hợp chặt chẽ.
Thúc đẩy việc tạo ra nội dung thể hiện vai trò dẫn dắt tư tưởng, bao gồm các bài phát biểu quan trọng và truyền thông từ cấp lãnh đạo. Hợp tác với các chuyên gia nội bộ để soạn thảo, hoàn thiện và phổ biến nội dung chuyên ngành phản ánh các khuôn khổ thông điệp đã được thiết lập của chúng ta.
Xây dựng và thực thi các chiến lược truyền thông số, bao gồm cả sự hiện diện trên mạng xã hội nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi, ưu tiên lấy khách hàng làm trung tâm và hoạt động dựa trên khuôn khổ quản trị mạnh mẽ.
Triển khai các hệ thống giám sát mạnh mẽ, tuân thủ theo cơ chế quản trị, để theo dõi danh tiếng thương hiệu trực tuyến và đánh giá cảm xúc của khách hàng, đảm bảo khả năng kiểm soát trong bối cảnh số hóa đang chuyển đổi nhanh chóng.
Giám sát quy trình tạo nội dung để đảm bảo rằng tất cả các tài liệu phản ánh bản sắc doanh nghiệp, tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị nghiêm ngặt và hỗ trợ các ưu tiên kinh doanh chính.
Lãnh đạo và hướng dẫn đội ngũ chuyên viên truyền thông.
Giám sát ngân sách truyền thông, đảm bảo hiệu quả chi phí và đo lường lợi tức đầu tư (ROI).
Thúc đẩy cải tiến liên tục trong các hoạt động truyền thông thông qua phân tích dữ liệu và khai thác thông tin chi tiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ trong lĩnh vực Truyền thông, Marketing, Quan hệ Công chúng hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 7+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông doanh nghiệp, quan hệ công chúng hoặc các vị trí tương đương, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý/lãnh đạo.
Tư duy chiến lược mạnh mẽ, kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án tốt.
Kỹ năng giao tiếp (viết và nói) xuất sắc bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh (tương đương IELTS 7.0+).
Kinh nghiệm trong truyền thông về thay đổi, tương tác với các bên liên quan và quản lý khủng hoảng.
Am hiểu về lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc lĩnh vực doanh nghiệp là một lợi thế.
Có chứng chỉ về Quan hệ Công chúng (APR) hoặc Marketing trên Mạng Xã hội là một lợi thế.
Thành thạo bộ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ truyền thông kỹ thuật số.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự tốt (Strong leadership and people management skills).
Khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường áp lực cao và quản lý khủng hoảng tốt (Ability to handle high-pressure situations and manage crises effectively).
Tư duy sáng tạo, đam mê kể chuyện và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp (Creative mindset with a passion for storytelling and corporate branding).
Nhạy bén về văn hóa và có kiến thức kinh doanh vững vàng (Cultural sensitivity and strong business acumen).
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 77, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

