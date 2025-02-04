Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Công ty Cổ phần 9Pay
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty Cổ phần 9Pay

UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Công ty Cổ phần 9Pay

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Chịu trách nhiệm về chất lượng, trải nghiệm người dùng, tính thẩm mỹ khi sản phẩm hoạt động;
Thiết kế giao diện cho app, và website liên quan;
Phối hợp cùng team product, tạo quy trình phát triển sản phẩm;
Nghiên cứu và cập nhật Trend áp dụng cho thiết kế sản phẩm;
Lắng nghe yêu cầu phản hồi từ các bên để hoàn thiện sản phẩm tốt nhất.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tự học hỏi phát triển bản thân;
Có khả năng làm việc chủ động với team khác;
Hiểu biết về Interaction design;
Sử dụng tốt các phần mềm đồ họa: Figma, Invision, Zeplin và một số phần mềm hỗ trợ...;
Nắm bắt rõ về quy luật UI, UX trong thiết kế sản phẩm;
Hiểu rõ về Responsive đa nền tảng và thiết bị (Web, Mobile, Tablet, Android, iOS);
Sử dụng được các phần mềm office hỗ trợ: Word, Excel, PowerPoint,...;
Có khả năng cắt HTML, XHTML. Nắm bắt được: HTML5, CSS2, After Effects... (Là 1 lợi thế).

Tại Công ty Cổ phần 9Pay Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Trợ cấp ăn trưa bằng coupon (giá trị 40k/ngày) tại canteen, vé gửi xe máy miễn phí.
Thường xuyên tổ chức các giải thưởng cho cá nhân/team xuất sắc.
Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)
Review lương 1-2 lần/năm
Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe 24/7 MIC (cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)
Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty
Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6 (9h – 18h00) và 2-3 sáng thứ 7 cách tuần (remote)
Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: bóng đá, bơi, cầu lông, bi-a, đạp xe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 9Pay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần 9Pay

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

