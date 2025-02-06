Tuyển UI/UX Designer Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Toà IP3, Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu từ các bên liên quan (PO, PM, ...) để thiết kế UI/UX cho các ứng dụng Web App & Mobile App nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng và tạo trải nghiệm ấn tượng, tiện ích, dễ dùng.

Phân tích, thiết kế UX, Mockup Wireframes, Prototype cho các dự án Web, Mobile.

Làm việc chặt chẽ với các đội nhóm để tạo ra sản phẩm chất lượng cao.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí UI/UX Designer.

Có kiến thức về UX Research, User Story, UI Trend, và Prototype.

Hiểu rõ về quy trình, luồng làm việc của ứng dụng di động. Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu về trải nghiệm người dùng. Am hiểu về các nguyên lý thiết kế, quy chuẩn thiết kế.

Khả năng tự học trước sự thay đổi và cập nhật liên tục nhiều mẫu mã sản phẩm trend trên thị trường.

Làm việc có tâm, chăm chỉ, cầu tiến, có trách nhiệm & chịu được áp lực công việc cao.

Khi ứng tuyển, vui lòng gửi kèm theo portfolio các sản phẩm đã từng làm (đường link).

Tại Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ + Phụ cấp

Chế độ BHXH, ngày phép năm theo quy định của Công ty

Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày Lễ, Tết... theo quy định của Công ty.

Chế độ quà sinh nhật, trung thu, quà 20/10, 8/3 cho CBNV nữ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ..

Chế độ Du lịch, Teambuilding định kỳ.

Tham gia miễn phí các buổi đào tạo chia sẻ kỹ năng trong nội bộ.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội phát triển

Làm 8h/ngày từ thứ 2 - thứ 7 (từ 8h00 - 12h00 và 13h30 - 17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin