Tuyển UI/UX Designer Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cổng C, Tòa Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

UI/UX Designer

Thiết kế các giao diện sản phẩm UI UX Android Mobile App (các app về tool); graphic cho ứng dụng ( feature, screenshot, graphic ad, content in app...)

Phân tích thị trường, hành vi người dùng để cải thiện, tối ưu chất lượng sản phẩm;

Biết triển khai vẽ sitemaps/ IA map, users flow, wireframes và tạo prototypes;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế UX UI mobile app;

Đã có ít nhất 3-4 app trở lên tự làm từ đầu đến cuối được duyệt hoặc tự làm nâng cấp thêm tính năng được release (Chưa tính những app không được code, không tính app làm trong khóa học);

Thông thạo phần mềm Figma, Adobe Illus, Adobe Photoshop...;

Nắm được kiến thức về Material Design và Humance Interface;

Làm việc theo team, quản lý phần làm việc (layout, frame) cụ thể rõ ràng.

Quyền Lợi

Lương cứng từ 8.000.000 - 20.000.000, deal phù hợp với năng lực

Bảo hiểm đóng sau 02 tháng thử việc, thử việc 85% lương

Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, ...; văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái

Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ 1 lần/ năm

Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án, thưởng kinh doanh

Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...

12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty

Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe

Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

