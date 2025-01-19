Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO

UI/UX Designer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Sun Square, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tham gia thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng di động.
Nghiên cứu và ứng dụng các xu hướng thiết kế mới nhất.
Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX.
Nắm vững kiến thức về thiết kế giao diện, thiết kế trải nghiệm người dùng.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế như Figma, Sketch, Adobe XD,...
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới nhanh.
Biết tạo lottie animation là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng theo hiệu quả công việc
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội được đào tạo và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 290 An Dương Vương, P4, Q5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ui-ux-designer-thu-nhap-25-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job280177
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Việt Nam Tickets
Tuyển UI/UX Designer Công ty CP Việt Nam Tickets làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty CP Việt Nam Tickets
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mekashron ltd
Tuyển UI/UX Designer Mekashron ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,042 - 1,767 USD
Mekashron ltd
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,042 - 1,767 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển UI/UX Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Tuyển UI/UX Designer Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển UI/UX Designer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 USD
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GKIM Digital
Tuyển UI/UX Designer GKIM Digital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
GKIM Digital
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển UI/UX Designer Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KAMEREO
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH KAMEREO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KAMEREO
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAHA Group
Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
HAHA Group
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Việt Nam Tickets
Tuyển UI/UX Designer Công ty CP Việt Nam Tickets làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty CP Việt Nam Tickets
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mekashron ltd
Tuyển UI/UX Designer Mekashron ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,042 - 1,767 USD
Mekashron ltd
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,042 - 1,767 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển UI/UX Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Tuyển UI/UX Designer Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển UI/UX Designer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 USD
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GKIM Digital
Tuyển UI/UX Designer GKIM Digital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
GKIM Digital
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển UI/UX Designer Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KAMEREO
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH KAMEREO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KAMEREO
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển UI/UX Designer EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu EZTech & CDT Games Studio
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Falcon Technology
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN APERO TECHNOLOGIES GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN APERO TECHNOLOGIES GROUP
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển UI/UX Designer TAPUNIVERSE CO.,LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu TAPUNIVERSE CO.,LTD
Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Falcon Technology
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển UI/UX Designer Early Start JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Early Start JSC
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển UI/UX Designer K&M Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD K&M Holdings
500 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển UI/UX Designer Công Ty Cổ Phần Hblab làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Hblab
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển UI/UX Designer Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển UI/UX Designer Capi Creative Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Capi Creative Design
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển UI/UX Designer Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Apero Technologies Group
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HAP MEDIA VIỆT NAM
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển UI/UX Designer Công ty cổ phần PayPay làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần PayPay
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển UI/UX Designer Công ty CP Fint Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Fint Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần Công Nghệ Var Meta làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công Nghệ Var Meta
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển UI/UX Designer Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
15 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH TERRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TERRATEK
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm