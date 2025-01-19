Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO
Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Sun Square, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Tham gia thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng di động.
Nghiên cứu và ứng dụng các xu hướng thiết kế mới nhất.
Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của người dùng.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX.
Nắm vững kiến thức về thiết kế giao diện, thiết kế trải nghiệm người dùng.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế như Figma, Sketch, Adobe XD,...
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới nhanh.
Biết tạo lottie animation là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng theo hiệu quả công việc
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội được đào tạo và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
