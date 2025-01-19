Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sun Square, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tham gia thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng di động.

Nghiên cứu và ứng dụng các xu hướng thiết kế mới nhất.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX.

Nắm vững kiến thức về thiết kế giao diện, thiết kế trải nghiệm người dùng.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế như Figma, Sketch, Adobe XD,...

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới nhanh.

Biết tạo lottie animation là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng theo hiệu quả công việc

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội được đào tạo và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO

