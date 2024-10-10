Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Kim Hoàn, Ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thiết kế giao diện website, mobile app, đảm bảo đầu ra UI/UX thân thiện với người dùng, trực quan, dễ sử dụng, hiệu ứng chuyển động, màu sắc và bố cục đẹp mắt. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Phòng Marketing, SALE để đảm bảo thiết kế đáp ứng đúng yêu cầu của công ty và khách hàng. Triển khai Wireframe, Prototype, UI,UX để minh họa các ý tưởng thiết kế và kịch bản người dùng. Thiết kế hình ảnh 2D phù hợp giao diện website, mobile app Nghiệm thu về UI/UX sau khi hoàn thành sản phẩm trên môi trường Production Theo dõi vả phân tích chỉ số để đưa ra nâng cấp về UI/UX Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thiết kế UI/UX mới và đưa vào áp dụng

- Chuyên ngành: Thiết kế, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện,... - Kinh nghiệm:Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế UI/UX website hoặc thiết kế đồ họa. - Kỹ năng chuyên ngành: + Thành thạo các công cụ thiết kế như Sketch, Photoshop, Illustrator và đặc biệt là Figma. + Hiểu biết sâu về nguyên tắc thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX). + Có tư duy thiết kế lấy người dùng/khách hàng làm trọng tâm. Sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi & tìm tòi kiến thức thiết kế, xu hướng thiết kế. + Có kinh nghiệm làm việc với DEV. + Có hiểu biết cơ bản về lập trình, dữ liệu, ngôn ngữ thiết kế material design như màu sắc, typography, elevation, quy tắc đặt layout,... là một điểm cộng.

Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12.000.000 – 16.000.000 Môi trường làm việc trẻ năng động, sáng tạo Chế độ nghỉ phép: 15 ngày/năm Các chế độ BHXH, BHYT theo Luật lao động Các ngày nghỉ Lễ/ Tết theo quy định của công ty Chế độ review lương 2 lần/năm Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật Cấp máy tính, thiết bị phục vụ công việc

