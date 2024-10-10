Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang
- Hà Nội: Tòa nhà Kim Hoàn, Ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Thiết kế giao diện website, mobile app, đảm bảo đầu ra UI/UX thân thiện với người dùng, trực quan, dễ sử dụng, hiệu ứng chuyển động, màu sắc và bố cục đẹp mắt.
Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Phòng Marketing, SALE để đảm bảo thiết kế đáp ứng đúng yêu cầu của công ty và khách hàng.
Triển khai Wireframe, Prototype, UI,UX để minh họa các ý tưởng thiết kế và kịch bản người dùng.
Thiết kế hình ảnh 2D phù hợp giao diện website, mobile app
Nghiệm thu về UI/UX sau khi hoàn thành sản phẩm trên môi trường Production
Theo dõi vả phân tích chỉ số để đưa ra nâng cấp về UI/UX
Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thiết kế UI/UX mới và đưa vào áp dụng
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng chuyên ngành:
Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 12.000.000 – 16.000.000
Môi trường làm việc trẻ năng động, sáng tạo
Chế độ nghỉ phép: 15 ngày/năm
Các chế độ BHXH, BHYT theo Luật lao động
Các ngày nghỉ Lễ/ Tết theo quy định của công ty
Chế độ review lương 2 lần/năm
Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật
Cấp máy tính, thiết bị phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
