Tuyển Video Editor Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, ngõ 4 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Dựng, chỉnh sửa video theo yêu cầu của công ty phục vụ cho các dự án truyền thông, quảng cáo, sự kiện, MV, phóng sự, phim ngắn, vlog, video mạng xã hội, v.v.

Cắt ghép, chỉnh sửa video, chèn hiệu ứng, text, âm thanh, nhạc nền để hoàn thiện sản phẩm.

Phối hợp với team quay phim, biên tập viên, đạo diễn để nắm bắt ý tưởng và triển khai video theo đúng concept.

Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim chuyên nghiệp như Adobe Premiere, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, After Effects (nếu có).

Chỉnh màu, xử lý âm thanh, blending footage để đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng.

Theo dõi xu hướng video mới, sáng tạo hiệu ứng và phong cách dựng để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Quản lý, sắp xếp kho dữ liệu video, footage để dễ dàng truy xuất khi cần.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 - 3 năm ở vị trí Video Editor, Dựng phim, Post-production.

Thành thạo Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve (biết After Effects là lợi thế lớn).

Có kiến thức về color grading, motion graphics cơ bản, sound design.

Tư duy hình ảnh, sáng tạo trong cách kể chuyện qua video.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Chịu được áp lực công việc, đảm bảo đúng deadline.

Có khả năng quay phim cơ bản là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 14 triệu/tháng + KPIs

Thưởng cuối năm = Thưởng thâm niên + thưởng dự án + Thưởng hoàn thành mục tiêu

Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau…

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Ưu đãi mua hàng dành cho CBNV

Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

Du lịch hằng năm, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

