Tuyển Video Editor Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
- Hà Nội: Số 21, ngõ 4 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Dựng, chỉnh sửa video theo yêu cầu của công ty phục vụ cho các dự án truyền thông, quảng cáo, sự kiện, MV, phóng sự, phim ngắn, vlog, video mạng xã hội, v.v.
Cắt ghép, chỉnh sửa video, chèn hiệu ứng, text, âm thanh, nhạc nền để hoàn thiện sản phẩm.
Phối hợp với team quay phim, biên tập viên, đạo diễn để nắm bắt ý tưởng và triển khai video theo đúng concept.
Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim chuyên nghiệp như Adobe Premiere, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, After Effects (nếu có).
Chỉnh màu, xử lý âm thanh, blending footage để đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng.
Theo dõi xu hướng video mới, sáng tạo hiệu ứng và phong cách dựng để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Quản lý, sắp xếp kho dữ liệu video, footage để dễ dàng truy xuất khi cần.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve (biết After Effects là lợi thế lớn).
Có kiến thức về color grading, motion graphics cơ bản, sound design.
Tư duy hình ảnh, sáng tạo trong cách kể chuyện qua video.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Chịu được áp lực công việc, đảm bảo đúng deadline.
Có khả năng quay phim cơ bản là một lợi thế.
Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm = Thưởng thâm niên + thưởng dự án + Thưởng hoàn thành mục tiêu
Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau…
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Ưu đãi mua hàng dành cho CBNV
Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc
Du lịch hằng năm, teambuilding,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
