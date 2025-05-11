Tuyển Video Editor Công ty TNHH SunRock làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm theo trend và định hướng của Helios

Thiết kế hiệu ứng, đồ họa cơ bản (text animation,…) để tăng tính thu hút cho video

Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch marketing trên các kênh truyền thông

Đảm bảo chất lượng video đạt yêu cầu và phù hợp với các mục tiêu thương hiệu của công ty

Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí quay dựng video (Short/TikTok/Reel)

Thẩm mỹ tốt, có gu thời trang

Năng động, sáng tạo, bắt trend nhanh

Có laptop, không yêu cầu máy quay

Lưu ý: Ứng viên ứng tuyển vui lòng đính kèm link sản phẩm/Portfolio

Tại Công ty TNHH SunRock Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 13.000.000 - 18.000.000 đ/tháng

Phụ cấp ăn trưa 650.000 đ/tháng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Nhận siêu ưu đãi khi mua sản phẩm của Helios

Thưởng tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết, sinh nhật, liên hoan, các sự kiện tiệc tất niên, du lịch, Teambuilding, du lịch…

Tham gia đầy đủ các chế độ nghỉ phép, BHXH, BHYT,... theo quy định hiện hành của Luật Lao Động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SunRock

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin