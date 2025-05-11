Tuyển Video Editor Công ty TNHH SunRock làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty TNHH SunRock
- Hà Nội: Số 3 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm theo trend và định hướng của Helios
Thiết kế hiệu ứng, đồ họa cơ bản (text animation,…) để tăng tính thu hút cho video
Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch marketing trên các kênh truyền thông
Đảm bảo chất lượng video đạt yêu cầu và phù hợp với các mục tiêu thương hiệu của công ty
Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thẩm mỹ tốt, có gu thời trang
Năng động, sáng tạo, bắt trend nhanh
Có laptop, không yêu cầu máy quay
Lưu ý: Ứng viên ứng tuyển vui lòng đính kèm link sản phẩm/Portfolio
Tại Công ty TNHH SunRock Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa 650.000 đ/tháng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Nhận siêu ưu đãi khi mua sản phẩm của Helios
Thưởng tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết, sinh nhật, liên hoan, các sự kiện tiệc tất niên, du lịch, Teambuilding, du lịch…
Tham gia đầy đủ các chế độ nghỉ phép, BHXH, BHYT,... theo quy định hiện hành của Luật Lao Động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SunRock
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
