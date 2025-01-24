Tuyển Video Editor Metainnotech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Giới thiệu về POPSY

POPSY là kênh Facebook dành cho phụ nữ Việt Nam, nơi chia sẻ những câu chuyện và trăn trở thường ngày của phụ nữ theo cách nhẹ nhàng, vui tươi và đầy cảm xúc. Thông qua các video ngắn, chúng tôi mang đến thông điệp tích cực, tạo sự đồng cảm và thu hút lượng tương tác lớn.

Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm những người viết nội dung và biên tập video cùng Popsy phát triển lớn mạnh hơn.