Tuyển Video Editor Metainnotech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Metainnotech
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 10 Đường số 34, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu về POPSY
POPSY là kênh Facebook dành cho phụ nữ Việt Nam, nơi chia sẻ những câu chuyện và trăn trở thường ngày của phụ nữ theo cách nhẹ nhàng, vui tươi và đầy cảm xúc. Thông qua các video ngắn, chúng tôi mang đến thông điệp tích cực, tạo sự đồng cảm và thu hút lượng tương tác lớn.
Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm những người viết nội dung và biên tập video cùng Popsy phát triển lớn mạnh hơn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hình thức tuyển dụng
Remote Freelancer
Vị trí tuyển dụng và vai trò
1. Biên kịch nội dung
Vai trò:
- Viết kịch bản cho video dựa trên cuộc sống của phụ nữ Việt Nam.
Tại Metainnotech Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Metainnotech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
