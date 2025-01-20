Tuyển Video Editor Công ty TNHH DM&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bcons Tower II, số 42/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia sáng tạo trong khâu lên ý tưởng và sản xuất nội dung, triển khai quay dựng các video truyền thông trên các kênh Social, sự kiện, quảng cáo.

Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, video graphic motion, animation, TVC.

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu (Blender, C4D, 3Dxmax hoặc các phần mềm 3d tương tự)

Đóng góp ý tưởng quay chụp cho các sự kiện và chiến dịch truyền thông cùng đội ngũ Marketing.

Thực hiện các công việc được phân công từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường/khóa đào tạo về thiết kế, truyền thông, mỹ thuật đa phương tiện...

Thành thạo các phần mềm thiết kế như: Adobe Premiere, After Effect, Photoshop, Illustrator.

Biết Blender, C4D, 3Dxmax hoặc các phần mềm 3d tương tự

Biết sử dụng máy cơ

Nắm bắt tốt các xu hướng về thiết kế video theo nhiều phong cách.

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm là 1 lợi thế.

Tại Công ty TNHH DM&C Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, thử việc 02 tháng (85% lương)

Phụ cấp cơm: 50k/1 ngày

Lương tháng thứ 13, đóng BHXH Full lương

Được trang bị thiết bị làm việc và các thiết bị phục vụ trong công việc

Môi trường làm việc trẻ trung và năng động, nơi tốt để bạn nuôi dưỡng những ý tưởng đổi mới của mình

Có cơ hội trải nghiệm sử dụng mỹ phẩm chính hãng và đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DM&C

