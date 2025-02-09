Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 78 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Dựng các video về dự án BĐS, sự kiện và các hoạt động nội bộ của Công ty làm tư liệu truyền thông
Phụ trách công việc liên quan đến hình ảnh, sự kiện, hoạt động nội bộ
Phối hợp với bộ phận chuyên môn lên ý tưởng, sản xuất video phù hợp với xu hướng phát triển các kênh Social Media, sáng tạo nội dung video mới theo trend và định hướng của Công ty.
Quản lý dữ liệu hình ảnh, video sự kiện, hoạt động, dữ liệu hình ảnh dự án triển khai của công ty
Lên kế hoạch quay ở các địa điểm khác nhau, đảm bảo anh sáng, góc quay và bố cục
Lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông trên các kênh online: Youtube, Tiktok, Facebook
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Lương: 10 - 15 triệu, thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 đến 17h30, Sáng thứ 7: 8h00 đến 12h00

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng , Trung cấp chuyên ngành Truyền hình/ Báo chí/ Thiết kế/ Marketing/ Truyền thông và các ngành nghề liên quan.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quay dựng video, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành BĐS hoặc marketing
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video Ae, Pr, Ps, capcut,…
Có gu thẩm mỹ cao
Năng nổ, trách nhiệm, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng quản lý thời gian.

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home Thì Được Hưởng Những Gì

Xét thưởng định kỳ hằng tháng, hoa hồng theo sản phẩm
Thưởng danh hiệu thi đua 1 lần/năm
Thưởng cuối năm (thưởng từ 1-3 tháng lương tháng 13), thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của
Thưởng tất cả các ngày Lễ trong năm (8/3, Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 & 01/05, 2/9....)
Du lịch trong nước 2 lần/ năm (nghỉ 4 ngày).
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành, khám sức khỏe định kỳ, đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 113 Đường 30/04, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

