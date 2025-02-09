Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 78 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Dựng các video về dự án BĐS, sự kiện và các hoạt động nội bộ của Công ty làm tư liệu truyền thông

Phụ trách công việc liên quan đến hình ảnh, sự kiện, hoạt động nội bộ

Phối hợp với bộ phận chuyên môn lên ý tưởng, sản xuất video phù hợp với xu hướng phát triển các kênh Social Media, sáng tạo nội dung video mới theo trend và định hướng của Công ty.

Quản lý dữ liệu hình ảnh, video sự kiện, hoạt động, dữ liệu hình ảnh dự án triển khai của công ty

Lên kế hoạch quay ở các địa điểm khác nhau, đảm bảo anh sáng, góc quay và bố cục

Lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông trên các kênh online: Youtube, Tiktok, Facebook

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Lương: 10 - 15 triệu, thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 đến 17h30, Sáng thứ 7: 8h00 đến 12h00

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng , Trung cấp chuyên ngành Truyền hình/ Báo chí/ Thiết kế/ Marketing/ Truyền thông và các ngành nghề liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quay dựng video, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành BĐS hoặc marketing

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video Ae, Pr, Ps, capcut,…

Có gu thẩm mỹ cao

Năng nổ, trách nhiệm, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng quản lý thời gian.

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home Thì Được Hưởng Những Gì

Xét thưởng định kỳ hằng tháng, hoa hồng theo sản phẩm

Thưởng danh hiệu thi đua 1 lần/năm

Thưởng cuối năm (thưởng từ 1-3 tháng lương tháng 13), thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của

Thưởng tất cả các ngày Lễ trong năm (8/3, Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 & 01/05, 2/9....)

Du lịch trong nước 2 lần/ năm (nghỉ 4 ngày).

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành, khám sức khỏe định kỳ, đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home

