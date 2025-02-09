Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home
- Hồ Chí Minh: 78 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Dựng các video về dự án BĐS, sự kiện và các hoạt động nội bộ của Công ty làm tư liệu truyền thông
Phụ trách công việc liên quan đến hình ảnh, sự kiện, hoạt động nội bộ
Phối hợp với bộ phận chuyên môn lên ý tưởng, sản xuất video phù hợp với xu hướng phát triển các kênh Social Media, sáng tạo nội dung video mới theo trend và định hướng của Công ty.
Quản lý dữ liệu hình ảnh, video sự kiện, hoạt động, dữ liệu hình ảnh dự án triển khai của công ty
Lên kế hoạch quay ở các địa điểm khác nhau, đảm bảo anh sáng, góc quay và bố cục
Lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông trên các kênh online: Youtube, Tiktok, Facebook
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Lương: 10 - 15 triệu, thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 đến 17h30, Sáng thứ 7: 8h00 đến 12h00
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quay dựng video, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành BĐS hoặc marketing
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video Ae, Pr, Ps, capcut,…
Có gu thẩm mỹ cao
Năng nổ, trách nhiệm, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng quản lý thời gian.
Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng danh hiệu thi đua 1 lần/năm
Thưởng cuối năm (thưởng từ 1-3 tháng lương tháng 13), thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của
Thưởng tất cả các ngày Lễ trong năm (8/3, Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 & 01/05, 2/9....)
Du lịch trong nước 2 lần/ năm (nghỉ 4 ngày).
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành, khám sức khỏe định kỳ, đi du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI