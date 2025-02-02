Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 121 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Dựng video từ kịch bản của content và source của quay phim...

Xử lý hậu kỳ, ánh sáng, âm thanh, màu sắc để có một video hoàn chỉnh

Lên ý tưởng, đóng góp ý tưởng kịch bản

Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng phòng.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm editor

Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Premiere, After Effects, Davinci Resolve

Đã có kinh nghiệm làm cho các thương hiệu thuộc ngành hàng chăm sóc cá nhân (skincare, mỹ phẩm, beauty...).

Sử dụng social media và yêu thích những nội dung sáng tạo.

Tinh thần quyết liệt, thái độ tích cực và chủ động trong công việc

Trách nhiệm trong công việc của bản thân và đồng đội

Có kinh nghiệm edit video trên nền tảng social là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng 12.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp + Thưởng => Thu nhập 15 - 18tr/tháng (Ứng viên có thể đề xuất mức cao hơn phù hợp năng lực của bản thân)

Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc.

BHXH sau thử việc, hỗ trợ ăn sáng, gửi xe miễn phí.

Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần.

Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở

Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ.

Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty

Không gian làm việc thoải mái, năng động, trà bánh miễn phí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin