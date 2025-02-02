Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 121 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Dựng video từ kịch bản của content và source của quay phim...
Xử lý hậu kỳ, ánh sáng, âm thanh, màu sắc để có một video hoàn chỉnh
Lên ý tưởng, đóng góp ý tưởng kịch bản
Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng phòng.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm editor
Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Premiere, After Effects, Davinci Resolve
Đã có kinh nghiệm làm cho các thương hiệu thuộc ngành hàng chăm sóc cá nhân (skincare, mỹ phẩm, beauty...).
Sử dụng social media và yêu thích những nội dung sáng tạo.
Tinh thần quyết liệt, thái độ tích cực và chủ động trong công việc
Trách nhiệm trong công việc của bản thân và đồng đội
Có kinh nghiệm edit video trên nền tảng social là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập = Lương cứng 12.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp + Thưởng => Thu nhập 15 - 18tr/tháng (Ứng viên có thể đề xuất mức cao hơn phù hợp năng lực của bản thân)
Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc.
BHXH sau thử việc, hỗ trợ ăn sáng, gửi xe miễn phí.
Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần.
Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở
Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ.
Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Không gian làm việc thoải mái, năng động, trà bánh miễn phí cho nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
